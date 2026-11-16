Kilis’te mangalı eve taşıdı, karbonmonoksitten 72 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

Kilis'te karbonmonoksit zehirlenmesi

Ekrem Çetin Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 72 yaşındaki Zekiye Karlı balkonda yemek yapmak için kullandığı mangalı üşümesi üzerine evin içine aldı. Kısa süre sonra Karlı ile üvey oğlu M.D. (28)'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

olayın seyri:

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Karlı ve üvey oğlunun karbonmonoksit gazından zehirlendiğini tespit etti. Her iki kişi de ilk müdahalenin ardından ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

hastanedeki müdahale ve sonuç:

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Zekiye Karlı kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Üvey oğlu M.D.'nin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

ZEKİYE KARLI HAYATINI KAYBETTİ.