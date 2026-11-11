Kilis'te Seve Barajı'nda binlerce fidan geleceğe nefes oldu

Kilis'te Seve Barajı'nda binlerce fidan toprakla buluştu

Kilis'in Acar köyü Seve Barajı mevkisinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen törende binlerce fidan toprağa verildi. Etkinlikte dikimler, 118 dönümlük alanda gerçekleştirildi ve bölge halkı ile öğrenciler yoğun katılım sağladı.

katılımcılar ve etkinlik:

Törene Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, il protokolü, vatandaşlar, öğrenciler ve doğa gönüllüleri katıldı. Program boyunca katılımcılar sahada birlikte fidan dikimi yaparken, etkinlikte bir halk oyunları gösterisi de düzenlendi ve toplumun farklı kesimlerinden katılımın sembolik birlikteliği vurgulandı.

mesajlar ve amaç:

Hatay Orman Bölge Müdür Yardımcısı Veysel Ayyıldız, konuşmasında ülke genelinde aynı heyecanla sürdürülen bu çalışmaların geleceğe nefes, dünyaya barış olma hedefini taşıdığını belirtti ve o gün yalnızca ağaçların değil, umudun da toprağa emanet edildiğini söyledi. Kilis Valisi Ömer Kalaylı ise günün milletin doğaya olan bağlılığını güçlendirmek, orman varlığını artırmak ve gelecek nesillere daha yeşil bir vatan bırakmak amacıyla gerçekleştiğini ifade etti.

Yerel düzeydeki bu tür dikimlerin hem ekolojik hem de toplumsal etkileri önem taşıyor; etkinlikler, katılımcılarda doğa bilinci oluşturmanın yanı sıra yerel dayanışmayı da görünür kılıyor. Kilis'teki çalışma, 118 dönümlük alanda yapılan uygulamalarla bölgenin yeşil dokusuna katkı sağlamayı hedefliyor.

KİLİS’TE 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ’NDE BİNLERCE FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULDU