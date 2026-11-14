Kilis'te temizlik görevlisinin Türk bayrağına gösterdiği saygı yürek ısıttı

Kilis'te temizlik görevlisinin bayrak hassasiyeti

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Mehmet Örs, yürüttüğü temizlik çalışması sırasında çöp konteynerinde bulduğu Türk bayrağını özenle katlayarak cebine koydu. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, Örs'ün gösterdiği hassasiyet çevrede ve sosyal medyada dikkat çekti.

bulma anı:

Örs, olayı anlatarak 10 Kasım'da öğleden sonra temizliğe çıktığını ve çöp konteynerini boşaltırken bayrağı fark ettiğini söyledi. Bayrağı görünce hissettiklerini, "Bayrağı görünce tepemden sanki sıcak su aktı" sözleriyle dile getiren Örs, bayrağı katlayıp cebine koyduğunu belirtti.

mesajı ve taşıma nedeni:

Mehmet Örs, bulduğu bayrağı o günden beri yanında taşıdığını ifade ederek bayrağı onur, namus ve şeref olarak nitelendirdi. Örs, Atatürk'ün bayrağı emanet ettiğini hatırlatarak gençlere seslendi ve herhangi bir yerde bayrak görenlerin derhal almalarını, göğüslerine koymalarını öğütledi. Kendi sözleriyle "Bayrağımı hiçbir zaman bırakmam" diyen Örs, bayrağın göklerde olmasının milletin şan ve şerefini koruyacağına vurgu yaptı.

Görüntüler ve Örs'ün sözleri, basit bir temizlik anının ötesinde bir değer bilincini yansıtarak izleyenlerin yüreğini ısıttı.

Temizlik personelinin Türk bayrağı hassasiyeti kamerada