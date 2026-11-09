Dolar 50,1757 +0,08%
Euro 56,2555 +0,68%
Bist 11.688,75 +1,80%
Altın Gram 6.673,42 +1,52%
EUR/USD 1,1199 +0,50%
Brent Petrol 93,37 -5,03%
--°

Kilis'te yönetim değişimi: AK Parti il başkanlığına Mustafa Tohumcu atandı

AK Parti Kilis İl Başkanlığına atanan Mustafa Tohumcu, düzenlenen devir teslim töreninde görevi Mehmet Ali Özçil’den teslim aldı ve teşekkürlerini sundu.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 15:28

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Kilis'te yönetim değişimi: AK Parti il başkanlığına Mustafa Tohumcu atandı

Kilis'te devir teslim töreni gerçekleştirildi

AK Parti Kilis İl Başkanlığı görevine getirilen Mustafa Tohumcu, parti heyeti ve çok sayıda partilinin katıldığı törende resmen görevi devraldı. Yapılan devir teslim töreniyle Tohumcu, il başkanlığı görevini önceki vekil olan Mehmet Ali Özçil'den aldı. AK Parti Kilis teşkilatında gerçekleştirilen değişim, parti içinde birlik ve devamlılık vurgusuyla gerçekleştirildi.

törende vurgulanan mesajlar:

İl Başkan Vekili Mehmet Ali Özçil, törende yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle atamanın yapıldığını belirtti. Özçil, "Birkaç gün önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleriyle Mustafa Tohumcu başkanımıza il başkanlığı tebliğ edildi. Biz de şimdi görevi kendisine teslim ediyoruz" diyerek yeni yönetime başarı dileklerini iletti.

Özçil, teşkilat anlayışını öne çıkararak bu sürecin bir yarış değil, partinin bayrağını yükseltme görevi olduğunu ifade etti ve "Biz bugün il başkan vekilliği, yarın mahalle başkanlığı, gerekirse partinin her türlü işini yapmaya hazırız" sözleriyle birlik mesajı verdi.

yeni başkanın teşekkürleri:

Görevi resmen devralan Mustafa Tohumcu ise törende yaptığı konuşmada, il başkan vekilliğini yürüten Mehmet Ali Özçil'e ve bizzat görev yapan tüm önceki il başkanlarına teşekkür etti. Tohumcu, özellikle son il başkanı Serhan Diyarbakırlı'ya hizmetleri için ayrı bir şükran sundu.

Mustafa Tohumcu, Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle verilen görevin sorumluluğunu taşıyacağını belirterek partinin hedefleri doğrultusunda teşkilatla birlikte çalışacağını ifade etti. Tören, karşılıklı teşekkürler ve yeni döneme ilişkin birlik mesajlarıyla son buldu.

Kilis AK Parti İl Başkanlığında devir teslim töreni gerçekleştirildi

Kilis AK Parti İl Başkanlığında devir teslim töreni gerçekleştirildi

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mersin meclisi yağış hasarına karşı kurumlar arası çözüm vurgusu yaptı
images

Kıbrıs'ta eş zamanlı açılım kararı: Akıncılar-Limya ve Kambo-Gemikonağı geçişler...
images

Bakan Gürlek'in sunumu komisyon tartışmasını tetikledi
images

Atatürk'ün 88. ölüm yıldönümünde Ersoy'dan sahip çıkma ve yarınlara aktarma vurg...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Palamut bolluğu Bolu tezgâhlarını canlandırdı

Kıbrıs'ta eş zamanlı açılım kararı: Akıncılar-Limya ve Kambo-Gemikonağı geçişleri üzerinde uzlaşıldı

Aydın'da iki eş zamanlı operasyonda 13 kişi tutuklandı

Kom ekipleri Muğla'da kaçak içkiye ağır darbe indirdi

TREND HABERLER

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Türkiye ve İspanya’dan sağlık teknolojilerinde bilim köprüsü kuruluyor

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor