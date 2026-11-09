Kilis'te yönetim değişimi: AK Parti il başkanlığına Mustafa Tohumcu atandı

Kilis'te devir teslim töreni gerçekleştirildi

AK Parti Kilis İl Başkanlığı görevine getirilen Mustafa Tohumcu, parti heyeti ve çok sayıda partilinin katıldığı törende resmen görevi devraldı. Yapılan devir teslim töreniyle Tohumcu, il başkanlığı görevini önceki vekil olan Mehmet Ali Özçil'den aldı. AK Parti Kilis teşkilatında gerçekleştirilen değişim, parti içinde birlik ve devamlılık vurgusuyla gerçekleştirildi.

törende vurgulanan mesajlar:

İl Başkan Vekili Mehmet Ali Özçil, törende yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle atamanın yapıldığını belirtti. Özçil, "Birkaç gün önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleriyle Mustafa Tohumcu başkanımıza il başkanlığı tebliğ edildi. Biz de şimdi görevi kendisine teslim ediyoruz" diyerek yeni yönetime başarı dileklerini iletti.

Özçil, teşkilat anlayışını öne çıkararak bu sürecin bir yarış değil, partinin bayrağını yükseltme görevi olduğunu ifade etti ve "Biz bugün il başkan vekilliği, yarın mahalle başkanlığı, gerekirse partinin her türlü işini yapmaya hazırız" sözleriyle birlik mesajı verdi.

yeni başkanın teşekkürleri:

Görevi resmen devralan Mustafa Tohumcu ise törende yaptığı konuşmada, il başkan vekilliğini yürüten Mehmet Ali Özçil'e ve bizzat görev yapan tüm önceki il başkanlarına teşekkür etti. Tohumcu, özellikle son il başkanı Serhan Diyarbakırlı'ya hizmetleri için ayrı bir şükran sundu.

Mustafa Tohumcu, Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle verilen görevin sorumluluğunu taşıyacağını belirterek partinin hedefleri doğrultusunda teşkilatla birlikte çalışacağını ifade etti. Tören, karşılıklı teşekkürler ve yeni döneme ilişkin birlik mesajlarıyla son buldu.

Kilis AK Parti İl Başkanlığında devir teslim töreni gerçekleştirildi