Kilo verirken kası korumak diz ve kalça sağlığı için şart

prof. dr. karaaslan'ın değerlendirmesi

Son yıllarda obezite tedavisinde kullanılan zayıflama iğneleri, uygun seçilmiş kişilerde anlamlı kilo kaybı sağlayabiliyor. Ancak Memorial Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Fatih Karaaslan uyarıyor: tartıda görülen azalmanın tek başına sağlıklı kilo verildiği anlamına gelmediği göz ardı edilmemeli.

uzman uyarısı: kas gücü ve günlük fonksiyonlar:

Prof. Dr. Karaaslan, kilo verme sürecinde kas kütlesinin azalmasının özellikle diz ve kalça eklem problemi olan kişilerde ek bir risk oluşturduğunu belirtiyor. Buna göre eklemlerin yalnızca vücut ağırlığını taşımakla kalmayıp aynı zamanda hareket sırasında denge ve destek sağlamak için güçlü kasa ihtiyaç duyduğunu aktardı. Dolayısıyla kişinin merdiven çıkarken, sandalyeden kalkarken veya yürürken ne kadar zorlandığı, kilodaki düşüş kadar takip edilmesi gereken önemli bir ölçüt olmalıdır.

Kas gücündeki azalma yalnızca yaşam kalitesini düşürmekle kalmayıp, eklem sorunları olanlarda fonksiyonel kayıplara yol açabilir. Bu nedenle kilo verme programları planlanırken yeterli beslenme, yeterli protein alımı ve kişiye uygun egzersiz programı birlikte ele alınmalıdır.

araştırma bulguları ve sınırlamalar:

Karaaslan, New England Journal of Medicine'de yayımlanan bir çalışmaya atıfta bulunarak diz kireçlenmesi olan 407 hastanın yaklaşık 16 ay izlendiği araştırmada zayıflama tedavisi uygulanan grupta ortalama vücut ağırlığının %14 azaldığını, karşılaştırma grubunda ise bu oranın %3 civarında kaldığını bildirdiğini hatırlattı. Araştırmada kilo kaybı sağlayan grupta diz ağrısında da daha belirgin azalma görülmüştür; bu da fazla kilonun eklem üzerindeki mekanik yükünü hafiflettiğini ve ağrı kontrolüne katkı sağlayabildiğini göstermektedir. Ancak Karaaslan, ağrının azalmasının aşınmış eklem kıkırdağının kendiliğinden yenilendiği anlamına gelmediğini vurguladı.

Prof. Dr. Karaaslan ayrıca, bazı geniş hasta kayıtlarını inceleyen çalışmalarda zayıflama ilaçlarını kullananlarda diz protezi oranlarının daha düşük olduğunun bildirildiğini ancak bunun bu ilaçların doğrudan protez ihtiyacını ortadan kaldırdığı anlamına gelmediğini belirtti. Sonuçları etkileyen faktörler arasında hastaların başlangıçtaki kilo durumu, hareket düzeyi ve eşlik eden hastalıklar yer almaktadır.

Bu nedenle zayıflama tedavisi sırasında kas kütlesinin ve fiziksel kapasitenin korunmasının önem taşıdığını söyleyen Karaaslan, yetersiz beslenme ve kasları çalıştırmadan verilen kilonun yağ dokusuyla birlikte kas kaybına yol açabileceğini ekledi. Özellikle ileri yaştakiler ve başlangıçta düşük kas gücüne sahip kişilerde risk daha yüksektir.

Bazı kilit öneriler arasında yeterli protein alımının sağlanması ve düzenli kas güçlendirici egzersizlerin yapılması yer alıyor. Ancak Karaaslan, yalnızca protein tüketmenin tek başına yeterli olmadığını; kasların korunması için düzenli olarak çalıştırılması gerektiğini vurguladı. Yürüyüş, günlük hareketliliğin artırılması ve kişiye uygun güçlendirme egzersizleri fayda sağlar.

Öte yandan diz ağrısı veya eklem rahatsızlığı olan herkese aynı egzersiz programının uygulanmaması gerektiğini belirten Karaaslan, egzersizlerin kişinin ağrı düzeyine, kas gücüne ve eklem durumuna göre düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

Kilo verme sürecinde sadece tartıdaki sayıya odaklanmanın yetersiz olduğunu söyleyen Karaaslan, bu süreçte takip edilmesi gereken üç pratik soruyu önerdi: günlük işlerimi yaparken daha az yoruluyor muyum, merdiven çıkarken daha az zorlanıyor muyum, sandalyeden daha rahat kalkabiliyor muyum? Bu ölçüler, kişinin fonksiyonel kazanımlarını değerlendirmede yardımcı olabilir.

Son olarak Karaaslan, "Zayıflama iğneleri yalnızca uygun kişilerde ve hekim değerlendirmesiyle kullanılmalıdır. Diz ağrısı nedeniyle ilaç kullanımı veya cerrahi tedavi planı da mutlaka ilgili hekimin değerlendirmesiyle şekillendirilmelidir" diyerek, sağlıklı zayıflamanın hedefinin tartıdaki rakamı azaltmaktan öte, hareket kabiliyetini ve kas gücünü koruyarak yaşam kalitesini artırmak olduğunu belirtti.

MEMORİAL KAYSERİ HASTANESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BÖLÜMÜ’NDEN PROF. DR. FATİH KARAASLAN, ZAYIFLAMA İĞNELERİNİN KAS VE EKLEM SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER VERDİ.