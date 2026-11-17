Kımıl Dağı'nda zorlu 8 saatlik tırmanış

Adıyaman’ın Gerger ilçesine bağlı Onevler Köyü’nden başlayan tırmanışa, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Berat Yıldızbakan ile Türkiye Dağcılık Federasyonu lisanslı sporcu Mehmet Fatih Aktürk katıldı.

Tırmanış rotası ve süreler:

İki kişilik ekip, yaklaşık 5 saatlik çıkışın ardından Kımıl Dağı’nın zirvesine ulaştı. Zirvede kısa süre vakit geçiren dağcılar, daha sonra yapılan 3 saatlik iniş ile başlangıç noktasına güvenli şekilde döndü; toplam tırmanış süresi 8 saat olarak kaydedildi.

Son 300 metre: tırmanışın en güç bölümü:

Rotanın ilk bölümü göreceli olarak rahat ilerlese de, devamındaki artan eğim ve taşlık arazi ekip için zorluk yarattı. Özellikle zirveye ulaşmadan önceki son 300 metrelik bölüm, yüksek eğim ve engebeli zemin nedeniyle tırmanışın en güç etabı olarak öne çıktı. Dağcılar, değişken arazi koşullarına rağmen kontrollü ve dikkatli ilerleyerek zirveye ulaşmayı başardı.

Tırmanışın ardından konuşan Berat Yıldızbakan, son bölümün oldukça zorlayıcı olduğunu belirterek, bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini barındıran dağlarına tırmanmaya ve keşfetmeye devam edeceklerini söyledi.

Doğal ve tarihsel değerler:

Kımıl Dağı, doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihsel geçmişiyle de dikkat çekiyor. 2021 yılında dağda, Kommagene Krallığı dönemine ait ve Nemrut Dağı’ndakine benzer bir kült alanı tespit edilmişti. Bu özellikleriyle Kımıl Dağı, bölgenin önemli noktaları arasında yer alıyor.

Tırmanış boyunca alınan güvenlik önlemleri ve kontrollü ilerleme sayesinde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı ve ekip başarılı bir şekilde geri dönüşünü tamamladı.

ADIYAMAN'IN GERGER İLÇESİNDE BULUNAN KIMIL DAĞI'NA TIRMANIŞ GERÇEKLEŞTİREN DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ BERAT YILDIZBAKAN İLE TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU (TDF) LİSANSLI SPORCU MEHMET FATİH AKTÜRK, 8 SAAT SÜREN ZORLU TIRMANIŞIN ARDINDAN ZİRVEYE ULAŞMAYI BAŞARDI.