Büyükçekmece'deki olayın özeti:

İstanbul Büyükçekmece Fatih Mahallesi'ndeki evinde kiracı olarak oturan Abdullah Gönen, evin duvarlarına yazdığı şiirlerle gündeme geldi. Gönen, evin tahliyesine gerekçe gösterilen kira borcunun farklı aşamalarda sürdüğünü belirtirken, olayın kamuoyuna yansımasının kendisini şaşırttığını söyledi.

gerekçeler ve günlük yaşam:

Habere göre malik tarafından, Gönen'in 9 ay kira ödemediği iddiasıyla tahliye işlemi başlatıldı. Gönen ise süreci anlatırken ödemelerinin dönemsel sorunlar nedeniyle aksadığını ifade etti; kentsel dönüşüm nedeniyle iş yerini kaybettiklerini ve o dönemde ekonomik olarak zorluk yaşadıklarını belirtti. Kendi anlatımına göre kiralar zaman zaman gecikti: "7-8 ay kiramız gecikti," dedi ve ev sahibinden mühlet istediklerini, bir süre ödeme yaptıklarını sonra yeniden gecikmeler olduğunu aktardı.

Gönen ayrıca o dönemde kız arkadaşının cezaevine girdiğini ve pasaport sorunu yaşadığını vurguladı. Bu birikmiş sıkıntıların kendisinde bir tür içe kapanma ve yazma dürtüsü yarattığını belirtti: "Sıkıntılı başladı, iş hayatımızla ilgili sıkıntılar vardı... O depresyonla o eve geçtik."

şiir yazma süreci ve yöntemi:

Gönen, yazma sürecini ayrıntılarıyla anlattı. "Uyurken bunlar oldu, bir uyandım herkes beni arıyor" diyerek medyada yer alışına şaşırdığını aktardı. Yazılarını yaklaşık 2,5-3 ay içinde tamamladığını, başlangıçta küçük kalemle yazdığını; yer azalınca üzerinden büyük kalemle geçtiğini söyledi. Tavanlara yazı yazmanın zor olduğunu, bu nedenle tavanların kaldığını ifade etti.

Ev içindeki yazıların mekanla bağdaştırıldığını, örneğin mutfakta yemek üzerine dizeler kaleme aldığını belirtti. Yazma süreleriyle ilgili olarak, işten döndükten sonra bir-iki saat ayırdığını, bazen akşamları yazmaya kaptırıp "akşam 18.00'a kadar yazdığını" anlattı. Gönen, planlarının içinde evi boyayıp çıkmanın da bulunduğunu, ancak bölgenin kentsel dönüşüme girmesi nedeniyle üst katların boşaldığını ve satışa çıkarıldığını söyledi.

Olayın ardından gelen tepkilere ve hukuki sürece dair ilk değerlendirmelerini paylaşan Gönen, şu an yeni bir dükkan kurma çabasında olduğunu ve durumu düzeltip "toparlayıp, kirayı toplu bir şekilde vereceğim" sözleriyle kirayı kapatma niyetinde olduğunu belirtti.

Gönen'in açıklamaları, kişisel sıkıntılar, ekonomik baskı ve kentsel dönüşüm gibi faktörlerin bir araya gelerek sıradışı bir davranışı nasıl ortaya çıkarabildiğine dair doğrudan bir tanıklık sunuyor. Olay, hem kiracı-malik ilişkilerinde yaşanan gerilimleri hem de bireysel ifadenin ev mekânına nasıl yansıdığını gösteren bir örnek olarak kayda geçti.

Evin duvarlarına şiirler yazan kiracı: "Uyurken bunlar oldu, bir uyandım herkes beni arıyor"