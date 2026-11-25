Bozüyük'te bilgilendirme çalışması

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, ilçede faaliyet gösteren kıraathanelerde bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Etkinlikte amaç, vatandaşları dolandırıcılık risklerine karşı bilinçlendirmekti.

Çalışma kapsamında ekipler, 46 vatandaşa dolandırıcılık yöntemleri, dolandırıcılık çeşitleri ve genel güvenlik konularında bilgi verdi.

Çalışmanın içeriği:

Polisler, katılımcılara dolandırıcılık türlerinin genel hatlarını ve karşılaşıldığında alınması gereken temel önlemleri anlattı. Bilgilendirme, uygulamalı örnekler yerine önleyici davranış ve farkındalık oluşturmaya odaklandı.

Vatandaşlara verilen materyal ve devam eden çalışma:

Bilgilendirme faaliyetinin ardından ekipler, konunun hatırlanmasını kolaylaştırmak amacıyla ilgili broşürleri dağıttı. Yetkililer, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşların dikkatli ve bilinçli olması amacıyla bilgilendirme çalışmalarını sürdürdü.

BİLECİK'TE DOLANDIRICILIK UYARISI