Kiralık otomobilin ardından bırakılan izler sultangazi sokaklarında

Olayın gelişimi

Sultangazi'de önceki gün saat 21.30 civarında meydana gelen kazada, iddiaya göre uygulama üzerinden kiralanan ve içinde 4 kişinin bulunduğu otomobil, 50. Yıl Mahallesi’nde hızla ilerlerken sokakta park halindeki bir minibüse çarptı. Sürücü ve beraberindekiler kazanın ardından olay yerinden kaçtı.

Kısa süre sonra aynı otomobilin, Uğur Mumcu Mahallesi’nde park halindeki bir hafif ticari araca çarparak maddi hasara neden olduğu ve otomobilin son çarptığı araçtan yaklaşık iki sokak ileride, hasarlı ve terk edilmiş halde bulunduğu bildirildi. Kazaya ilişkin görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza anı ve kaçış:

Güvenlik kameraları, olayın zincirleme şekilde gerçekleştiğini gösterdi. İlk çarpmanın ardından sürücünün kontrolü kaybettiği, daha sonra farklı bir park halindeki araca çarparak bölgeden uzaklaştığı görüntülerde yer aldı. Çarpmanın şiddeti maddi hasar oluştururken, araçta bulunanların olay yerinden ayrıldığı belirtildi.

Görüntü incelemesi ve bulunma süreci:

Hafif ticari aracın sahibi Safa Erdoğan, komşularının haber vermesiyle sokağa indiğinde aracında hasar olduğunu fark etti. Erdoğan, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını temin ederek görüntüleri inceledi ve kazaya karışan otomobili tespit etti. Görüntülerin yerel haber sayfalarında paylaşılmasının ardından araç sahipleri, kazaya karışan otomobili olay yerinden yaklaşık iki sokak ileride hasarlı halde buldu.

Olay yerine çağrılan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri aracın üzerinde inceleme yaptı ve tutanak tuttu. Aracına zarar verilen vatandaşlar sürücü hakkında şikâyette bulundu, ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olayı anlatan Safa Erdoğan ise, "Dün akşam saatlerinde aracımı park ettikten yaklaşık 20 dakika sonra komşulardan bir telefon geldi. Aracıma vurup kaçtıklarını söylediler. Aşağı indiğimde aracımda hasar olduğunu gördüm. Çevredeki dükkanlardan kamera görüntülerini elde ettik. Bunları Sultangazi’deki yerel haber sitelerinde paylaştırdık. Paylaşılan haberlerden sonra kazaya birden fazla kişinin karıştığını öğrendik. İhbarımızın ardından kendi imkanlarımızla aracı bulduk. Çok uzak bir yerde değildi, yaklaşık 2 sokak gerideydi. Şu an aracın başındayız. Sürücüye ulaşamadık ancak gerekli tutanaklar tutuldu. Arka istikametten gelen araç hızlı bir şekilde otomobilime çarpıyor ardından direksiyon hakimiyetini kaybederek ters yöne dönüyor ve olay yerinden kaçıyor" dedi.

Olayla ilgili polis ekiplerinin güvenlik kamerası görüntülerini ve araç üzerindeki incelemeleri sürüyor. Vatandaşların bulduğu deliller ve iş yeri kameralarından elde edilen kayıtlar, soruşturmanın yönünü belirlemede önemli rol oynuyor.

HAFİF TİCARİ ARACIN SAHİBİ SAFA ERDOĞAN