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Kırçuval oteli davasında projelendirme ve imalat sorumlularına ceza talebi

Malatya'daki Kırçuval Oteli davasında savcı, projelendirme ve imalat kusurlarına işaret ederek tüm sanıkların bilinçli taksirle cezalandırılmasını talep etti.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 17:31

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kırçuval oteli davasında projelendirme ve imalat sorumlularına ceza talebi

Kırçuval Oteli davasında son gelişme

Malatya'da 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan Kırçuval Oteli ile ilgili davada duruşma savcısının esas hakkındaki mütalaası mahkemeye sunuldu. Savcı, binanın ilk depremde yıkılmasının imalat ve projelendirme kusurlarına bağlandığını belirterek, dosyadaki raporların sorumluları ve onay veren kamu görevlilerini asli kusurlu olarak gösterdiğini aktardı.

savcının mütalaası:

Duruşma savcısı, raporlara dayanarak otelin yapım ve proje süreçlerindeki eksikliklerin doğrudan yıkıma yol açtığını vurguladı. Ayrıca 24 Ocak 2020 Elazığ depremi sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan dış gözlemsel incelemenin yeterli olmadığı belirtilerek, otel sahibi ve işletmecilerinin binanın sağlamlığına ilişkin gerekli teknik raporları aldırmaları gerektiği ifade edildi. Savcı, tüm sanıkların bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan cezalandırılmasını; mahkumiyet halinde yaklaşık 17 yıla kadar hapis ve hükümle birlikte tutuklanmalarının talep edildiğini bildirdi.

tarafların savunma ve talepleri:

Mahkeme heyeti, dosyaya gelen bilirkişi raporunu taraflara tebliğ etti. Müşteki avukatlarından Çağrı Sarıoğlu, raporda bazı sanıklar yönünden belirsizlikler olduğunu söyleyerek rapora itiraz etti. Bazı müştekiler sorumluların kast veya muhtemel kastla yargılanmasını isterken, müşteki temsilcileri cezalandırılma talebini yineledi. Sanık avukatları süre talep ederek esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamak istediklerini belirtti.

Sanık avukatlarından S.Ş., bilirkişi raporunun bazı isimler (Z.K. ve S.K.) hakkında sorumluluk yüklemediğini işaret ederek yeni rapor talebini reddettiklerini söyledi. Diğer bir avukat M.A.A. ise raporun eksik ve hatalı olduğunu, binada iki fenni mesul göründüğünü ve bunun aydınlatılması gerektiğini savundu.

Mahkeme heyeti, taraflara mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre vererek duruşmayı 20 Kasım'a erteledi. Dava, Battalgazi ilçesi Turgut Temelli Caddesi'ndeki otelin 6 Şubat 2023'te yıkılması sonucu aralarında Voleybol Erkekler 2. Lig'de mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor oyuncuları ile ampute sporcuların da bulunduğu 21 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilişkilendiriliyor.

Dosyada korunması gereken hususlar olarak uzman raporlarının içeriği, kamu görevlilerinin onay süreçleri ve otel sahiplerinin deprem sonrası alması gereken önlemlerin belgelenmesi öne çıkıyor. Mütalaada gösterilen sorumluluk dağılımı ve bilirkişi raporuna yönelik itirazlar, sonraki duruşmada taraf beyanlarının belirleyici olacağını gösteriyor.

MALATYA&#039;DA 6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE YIKILAN VE 10&#039;U SPORCU 21 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ KIRÇUVAL...

MALATYA'DA 6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE YIKILAN VE 10'U SPORCU 21 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ KIRÇUVAL OTELİ'NE İLİŞKİN DAVADA DURUŞMA SAVCISI, ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASINI MAHKEMEYE SUNDU. SAVCI, TÜM SANIKLARIN CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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