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Kireçlenmiş atardamarları shockwave ile tedavi edilen 73 yaşındaki yeniden yürümeye başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 73 yaşındaki Oğuz Salihoğlu, her iki bacağındaki ciddi damar tıkanıklıkları shockwave destekli girişimsel işlemle yürüyüşünü geri kazandı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 10:33

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kireçlenmiş atardamarları shockwave ile tedavi edilen 73 yaşındaki yeniden yürümeye başladı

İleri teknolojiyle gerçekleştirilen müdahale

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 73 yaşındaki Oğuz Salihoğlu, her iki bacağındaki damar tıkanıklıkları nedeniyle yürümekte güçlük çekiyordu. Yıllardır artan bacak ağrıları önce kas kaynaklı olduğu düşünülerek ortopediye yönlendirildi, ancak son dönemde sağ bacağında özellikle dinlenirken bile hissedilen şiddetli ağrı ve yürüme kısıtlılığı gelişti. Yaklaşık 45 yıldır Bodrum'da yaşayan ve gençlik yıllarında dağcılıkla ilgilenen Salihoğlu, şikayetlerinin artması üzerine Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Filiz Bakkal'a başvurdu.

Teşhis ve şikayet süreci:

Yapılan tetkiklerde her iki bacağın atardamarlarında ileri derece darlıklar ve tıkanıklıklar tespit edildi. Özellikle sağ bacağın ana damar uzantılarından birinde tam tıkanıklık saptandı; bu durum yürüme mesafesinin ciddi ölçüde azalmasına ve ağrıya yol açıyordu. Salihoğlu daha önce 2-3 yıldır ara sıra ağrı hissederken, 1-2 ay önce diğer bacağında şiddetli ağrı ortaya çıktı ve günlük yaşamını olumsuz etkiledi.

Shockwave (IVL) yöntemiyle tedavi:

Memorial Bodrum Hastanesi'nde Op. Dr. Filiz Bakkal tarafından uygulanan girişimsel işlemde, damar duvarındaki sertleşmiş ve kireçlenmiş plakların tedavisinde kullanılan Shockwave (intravasküler litotripsi-IVL) teknolojisinden yararlanıldı. Damar içine yerleştirilen özel balon kateter aracılığıyla uygulanan akustik basınç dalgaları, plaklarda çatlaklar oluşturarak balonla genişletmeyi ve gerekirse stent yerleştirmeyi kolaylaştırdı. Bu yaklaşım özellikle ileri derecede kireçlenmiş damarların açık kalmasını sağlamada etkili oldu.

İşlem sonrası Salihoğlu'nun bacak ağrılarında belirgin bir rahatlama görüldü ve yeniden daha uzun mesafe yürüyebilmenin mutluluğunu yaşadı. Uzmanlar, bacak atardamarlarında darlık ve tıkanıklıkların erken teşhisinin önemine dikkat çekerek, özellikle yürürken ortaya çıkan ve dinlenince azalan ağrıların damar hastalığı belirtisi olabileceğini vurguluyor. İleri teknolojili girişimsel yöntemler, uygun hastalarda cerrahi gerektirmeden tedavi seçeneği sunuyor.

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMANI OP. DR. FİLİZ BAKKAL (SOLDA), OĞUZ SALİHOĞLU (SAĞDA)

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMANI OP. DR. FİLİZ BAKKAL (SOLDA), OĞUZ SALİHOĞLU (SAĞDA)

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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