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Kırıkhan Kurtuluş Mahallesi'nde çatısı yanan ev kullanılamaz hale geldi

Kırıkhan Kurtuluş Mahallesi'nde çıkan yangında müstakil evin çatısı kullanılamaz duruma geldi; itfaiye yangını çevreye sıçramadan söndürüp geniş çaplı soğutma yaptı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 09:16

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kırıkhan Kurtuluş Mahallesi'nde çatısı yanan ev kullanılamaz hale geldi

olay yeri ve ilk müdahale:

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Kurtuluş Mahallesinde bulunan bir müstakil evde çıkan yangında, çatıda başlayan alevler kısa sürede yayılma riski oluşturdu. Olay yerine gelen ekipler, ihbarın ardından müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalıştı.

ihbar ve itfaiye çalışması:

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale etti. Müdahale sayesinde alevler çevredeki diğer yerleşim birimlerine sıçramadan söndürüldü ve güvenlik önlemleri alındı.

hasar tespiti ve soğutma çalışmaları:

Yangın sonucunda evin çatısı ciddi biçimde hasar görerek kullanılamaz hale geldi. Ekipler yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından bölgede geniş kapsamlı soğutma çalışması gerçekleştirdi ve olası yeniden alevlenmelere karşı tedbirler uygulandı.

KIRIKHAN’DA BİR EVİN ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA...

KIRIKHAN’DA BİR EVİN ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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