çalışmanın kapsamı:

Kırıkkale Belediyesi, kent genelinde ulaşım ve yaya güvenliğini iyileştirmek amacıyla Yuva ve Karşıyaka mahallelerinde yol ve kaldırım düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar toplam 12 sokakta devam etmekte olup Yuva Mahallesi'nde; 2499, 2510, 2511, 2465, 2497, 2495 ve 2580. sokaklarda 6.000 m² kilit parke ve 2.000 metre bordür uygulaması tamamlandı.

Karşıyaka Mahallesi'nde ise 2102, 2103, 2104, 2108 ve 2109. sokaklarda 4.500 m² kilit parke ve 1.500 metre bordür döşeme çalışmaları devam ediyor.

amaç ve yerel yönetim yorumu:

Toplamda 10.500 m² kilit parke ve 3.500 metre bordürlik çalışma, ilçede hem araç trafiğinin akıcılığını hem de yaya erişimini iyileştirmeyi hedefliyor.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal çalışmalarla ilgili olarak, "Mahallelerimizde yol ve kaldırım çalışmalarımız devam ediyor. Kırıkkale’miz için durmadan, yorulmadan çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

KIRIKKALE BELEDİYESİ, YUVA VE KARŞIYAKA MAHALLELERİNDE TOPLAM 10 BİN 500 METREKARE KİLİT PARKE VE 3 BİN 500 METRE BORDÜR DÖŞEME ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR