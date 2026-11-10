Kırıkkale'de çatıda çıkan yangın itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

Kırıkkale'de çatıda yangın çıktı

Yangın, Çalılıöz Mahallesi 469. Sokak'ta bulunan müstakil bir evin çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çatıda alevler başladı.

Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumla ilgili ilk müdahale hızlıca yapıldı.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. Ekiplerin zamanında müdahalesi olası daha büyük zararların önüne geçti.

Hasar ve inceleme:

Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldığını bildirdi.

KIRIKKALE'DE MÜSTAKİL BİR EVİN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.