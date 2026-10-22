Kırıkkale'de farklı suçlardan aranan dört hükümlü yakalandı

Operasyon ve yakalama:

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik bir çalışma yürütüldü. Yapılan operasyon sonucunda, farklı suçlardan aranan dört firari hükümlü tespit edilerek yakalandı.

Yakalanan şahıslar ve kesinleşmiş cezalar:

T.K. (30): Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ve nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından 8 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunmaktadır.

B.Z. (19): Kasten yaralama suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranmaktaydı.

H.İ.S. (33): Kadına karşı basit yaralama ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 1 yıl 32 ay 30 gün hapis cezası olduğu kaydedildi.

E.Ö. (28): Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası olan şahıs da yakalananlar arasında yer aldı.

İşlemler ve sonraki adım:

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan dört hükümlü, gerekli prosedürler uygulandıktan sonra ceza infaz kurumuna gönderildi. Yetkililer, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

T.K. YAKALANDI