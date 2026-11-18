Operasyonun detayları:

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerin tespit ve adres aramalarında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir grup şüpheli yakalandı.

Yakalanan hükümlüler ve cezaları:

E.N. uyuşturucu ticareti suçundan 10 yıl hapis; S.Ö. kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve bıçak veya diğer aletlerle ilgili kanuna muhalefet suçlarından toplam 10 yıl hapis cezasına sahip olarak yakalandı. Ayrıca G.Ş. hükümlü veya tutuklunun kaçması ve hırsızlık suçlarından 6 yıl 6 ay, N.K. kasten yaralama suçundan 3 yıl 9 ay, İ.S. ise trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan 3 ay hapis cezasıyla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edildiği ve gerekli prosedürlerin ardından cezaevine gönderildiği bildirildi.

HÜKÜMLÜLER, EMMİYETTEKİ İŞLEMLERİN ARDINDAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.