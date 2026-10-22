Kırıkkale'de farklı suçlardan kesinleşmiş cezaları olan dört hükümlü yakalandı

Kırıkkale polisinden aranan hükümlülere yönelik operasyon

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmayı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada, farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan dört hükümlü tespit edilip yakalandı.

Yakalanan şüpheliler ve cezaları:

U.S., çocuğun cinsel istismarı suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs olarak yakalandı.

R.A., bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasına sahip olduğu belirlenerek ele geçirildi.

D.D., alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanma suçundan 3 ay hapis cezası bulunan ve Güzeltepe Mahallesi’ndeki kayıt dışı ikametinde yapılan aramada yakalanan kişi oldu.

A.S. ise aynı suçtan 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla ekiplerce yakalandı.

İşlemler ve teslimat:

Yakalanan hükümlülerden üçü, gerekli yasal işlemlerin tamamlanması için ilgili birimlere sevk edilirken, A.S. işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. Operasyonun kolluk ve adli mercilerce koordine edildiği bildirildi.

HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 4 HÜKÜMLÜ YAKALANDI.