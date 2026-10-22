Dolar 49,6242 +0,01%
Euro 55,7246 -0,15%
Bist 11.343,11 -2,02%
Altın Gram 6.539,93 -1,23%
EUR/USD 1,1207 -0,25%
Brent Petrol 111,98 +2,90%
--°

Kırıkkale'de farklı suçlardan kesinleşmiş cezaları olan dört hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de çocuğun cinsel istismarı, hırsızlık ve alkollü/uyuşturucu araç kullanma suçlarından kesinleşmiş cezaları olan 4 hükümlü yakalandı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 15:16

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Kırıkkale'de farklı suçlardan kesinleşmiş cezaları olan dört hükümlü yakalandı

Kırıkkale polisinden aranan hükümlülere yönelik operasyon

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmayı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada, farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan dört hükümlü tespit edilip yakalandı.

Yakalanan şüpheliler ve cezaları:

U.S., çocuğun cinsel istismarı suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs olarak yakalandı.

R.A., bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasına sahip olduğu belirlenerek ele geçirildi.

D.D., alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanma suçundan 3 ay hapis cezası bulunan ve Güzeltepe Mahallesi’ndeki kayıt dışı ikametinde yapılan aramada yakalanan kişi oldu.

A.S. ise aynı suçtan 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla ekiplerce yakalandı.

İşlemler ve teslimat:

Yakalanan hükümlülerden üçü, gerekli yasal işlemlerin tamamlanması için ilgili birimlere sevk edilirken, A.S. işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. Operasyonun kolluk ve adli mercilerce koordine edildiği bildirildi.

HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 4 HÜKÜMLÜ YAKALANDI.

HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 4 HÜKÜMLÜ YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İlkadım'da narkotik operasyonu: üzerinde 199 ecstasy hap ele geçirildi
images

Esenyurt'ta silahlı saldırı: zanlı gasp ettiği araçla Çatalca'da yakalandı
images

Kırıkkale'de farklı suçlardan aranan dört hükümlü yakalandı
images

okulda afetlere hazır olun mesajı veren kapsamlı yangın tatbikatı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İlkadım'da narkotik operasyonu: üzerinde 199 ecstasy hap ele geçirildi

Okul bahçesinde küçük el büyük fark yarattı: 26 ünite kan toplandı

Resmî törenle karşılama: Erdoğan ve Mark Carney Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi

Ata tohumlarıyla kentten geleceğe yayılan tarım hareketi

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı