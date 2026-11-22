Kırıkkale'de minibüs ve otomobil çarpıştı

Gece saatlerinde Etiler Mahallesi Çevrealtı Caddesi'nde meydana gelen kazada, bir minibüs ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrularak şarampole devrildi.

Kaza detayları:

Edinilen bilgiye göre, R.U.K. idaresindeki 06 ZSF 18 plakalı Opel marka otomobil ile M.T. yönetimindeki 71 S 0233 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpmanın ardından otomobil sürüklenerek şarampole yuvarlandı.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Kazada otomobil sürücüsü R.U.K. ile yolcu M.A.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan her iki yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

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