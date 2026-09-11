Kırıkkale'de yakalanan şüpheli, Bilecik'te üç caminin yardım kutularından para çaldı

Olayın ayrıntıları:

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde üç ayrı camideki yardım kutularından para çalınması üzerine başlatılan soruşturma, bölgeyi sarsan olayın failinin yakalanmasıyla sonuçlandı. İlk ihbar, 7 Eylül günü bir caminin yardım kutusundan yaklaşık 8 bin TL nakit paranın çalındığı yönünde yapıldı.

Bozüyük Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından titiz bir çalışma yürüttü. Yapılan ilk tespitlerin ardından aynı zanlının 8 Eylül'de Hz. Ali Camii ile 9 Eylül'de Yeşilkent Camii yardım kutularından da para aldığı belirlendi.

Soruşturma ve görüntü incelemesi:

Soruşturma kapsamında incelenen Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve camilerdeki güvenlik kameraları, şüphelinin izini sürmede belirleyici oldu. Görüntülerin ayrıntılı değerlendirilmesi sonucu zanlının kimliği tespit edildi ve şahsın O.T. (33) olduğu belirlendi.

Emniyet kaynakları, Kamera kayıtlarının saatlerce izlendiğini ve bu sayede failin hareketlerinin haritalandığını açıkladı. Tespitler, zanlının Bilecik'ten ayrılarak Kırıkkale'ye gittiğini gösterdi.

Yakalanma ve adli süreç:

Tespitlerin ardından Bilecik Emniyeti, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü ile koordinasyon kurdu. Yapılan ortak çalışma sonucu şüpheli Kırıkkale'de yakalanarak Bozüyük'e getirildi.

Adli işlemleri tamamlanan O.T. (33), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve hükümlü olarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

BİLECİK'TE 3 GÜN ARAYLA 3 AYRI CAMİDE BULUNAN YARDIM KUTULARINDAN PARA ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI.