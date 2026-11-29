Kırışıklıkta ilk adım kolajen değil, yaşam tarzı uyarısı

Kolajen takviyelerinin cilt üzerindeki etkileri sosyal medyada ve pazarda sıkça tartışılıyor. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülcan Saylam Kurtipek takviyelerin kırışıklığı doğrudan engellediğine dair kesin bir bilimsel kanıt olmadığını vurguluyor. Uzman, kolajen yerine temel önleyici yaklaşımların daha fazla önem taşıdığını belirtiyor.

Bilimsel bulgular ve sınırlamalar:

Kurtipek, ağızdan alınan kolajenin sindirim sistemi tarafından amino asitler ve peptitlere ayrıldığını, bunun bir kısmının dolaşıma geçebildiğini ancak bu kolajenin direkt olarak kana karışıp doğrudan deriye ulaşarak kırışıklığı azalttığına dair net bir çalışmanın bulunmadığını ifade etti. Hayvan çalışmalarında fibroblastları uyardığına dair veriler olsa da, insan cildi üzerinde doğrudan ve kesin etkiyi gösteren güçlü, bağımsız randomize kontrollü çalışmalar sınırlı.

Son dönemde yayımlanan bazı çalışmalar deri elastikiyetinde, nemde ve kırışıklıkta iyileşme bildirse de bu çalışmaların derlendiği meta analizlerde finansal destek ilişkisi dikkat çekiyor. Kurtipek, endüstri destekli çalışmalarda olumlu sonuçların daha sık raporlandığını, bağımsız ve güçlü tasarımlı çalışmalarda ise aynı etkinin tutarlı şekilde bulunmadığını belirtiyor ve çok merkezli, yanlılıktan uzak geniş örneklemli çalışmalara ihtiyaç olduğunu söylüyor.

Önleyici yaşam tarzı önerileri:

Kolajen üretiminin yaşla azaldığı bilinmekle birlikte bunun hangi yaşta başladığına dair kesin bir eşik yok. Kurtipek, kolajen kaybını azaltmak için takviyeden önce günlük alışkanlıkların düzenlenmesine dikkat çekiyor. Güneşten korunma, düzenli nemlendirme, yeterli uyku ve sigara kullanmamak gibi önlemler deri sağlığı ve kolajen korunumu açısından belirleyici sayılıyor.

Uzman, genç yaşlardan itibaren bu önlemlere dikkat etmenin takviye kullanımından daha etkili olabileceğini, yaşam tarzı değişikliklerinin uzun vadede cilt sağlığına katkısının daha net olduğunu ifade ediyor.

Yan etkiler, kombinasyonlar ve geleneksel gıdalar:

Kolajen takviyelerinin genelde ciddi yan etkilere yol açmadığı bildirilse de içerik ve yardımcı maddelere bağlı olarak alerjik reaksiyonlar görülebiliyor. Kurtipek, takviyelerin vitamin C gibi emilimi artırıcı kombinasyonlarla kullanılmasının bazı durumlarda toksisite veya tiroit fonksiyonlarında değişikliklere neden olabileceğini ve bu nedenle dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca takviyelerin gramajının ve formülasyonunun firmadan firmaya değiştiği, dozun önem taşıdığı vurgulanıyor.

Kelle paça ve kemik suyunda da kolajen ve peptitler bulunduğunu belirten Kurtipek, pişirme yöntemi ve miktara bağlı değişkenlik nedeniyle geleneksel gıdaların deri ve kıkırdak için takviye düzeyinde standart ve kanıtlanmış katkı sağladığına dair yeterli çalışma olmadığını ifade ediyor. Takviye kolajenlerin ise daha standardize edilmiş içerikler sunduğu notu düşülüyor.

Sonuç olarak, kolajen takviyeleri üzerine yürütülen çalışmalar umut verici bulgular sunsa da güçlü ve bağımsız kanıt eksikliği nedeniyle uzmanlar yaşam tarzı önlemlerini öncelikli öneriyor ve ilerde yapılacak geniş kapsamlı çalışmaları bekliyor.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR ANA BİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. GÜLCAN SAYLAM KURTİPEK