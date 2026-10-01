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Kırklareli'nde kortej yürüyüşüyle sağlıklı yaşlanma mesajı

Kırklareli'de 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde düzenlenen kortej yürüyüşünde Vali Uğur Turan, protokol, yaşlılar ve öğrenciler sağlıklı yaşlanma mesajı verdi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 12:55

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kırklareli'nde kortej yürüyüşüyle sağlıklı yaşlanma mesajı

Etkinlik kortej yürüyüşüyle başladı:

Kırklareli'de 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında, sağlıklı ve aktif yaşlanmaya yönelik farkındalığı artırmak amacıyla kortej yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüş Dingiloğlu Parkı önünden başladı ve Vilayet Meydanı'nda sona erdi.

Katılımcılar ve güzergah:

Yürüyüşe Kırklareli Valisi Uğur Turan, protokol üyeleri, yaşlılar ve öğrenciler katıldı. Katılımcılar, yürüyüş boyunca birlikte ilerleyerek yaşlı bireylerin toplum içindeki görünürlüğüne ve önemine dikkat çekti.

Sağlıklı yaşlanma ve toplumsal rol:

Etkinliğin amacı, yaşlıların toplumdaki rolünü vurgulamak ve aktif yaşam ile sosyal katılımın önemine işaret etmekti. Düzenlenen yürüyüşte, yaşlı bireylerin gündelik yaşamda daha etkin yer almalarının önemi öne çıkarıldı.

1 Ekim vesilesiyle gerçekleştirilen bu tür etkinlikler, yerel yetkililer, sivil toplum ve gençlerin bir araya gelerek farkındalık oluşturma çabalarının bir parçası olarak kayda geçti.

Dünya Yaşlılar Günü yürüyüşle kutlandı

Dünya Yaşlılar Günü yürüyüşle kutlandı

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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