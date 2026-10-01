Kırklareli'nde kortej yürüyüşüyle sağlıklı yaşlanma mesajı

Etkinlik kortej yürüyüşüyle başladı:
Kırklareli'de 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında, sağlıklı ve aktif yaşlanmaya yönelik farkındalığı artırmak amacıyla kortej yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüş Dingiloğlu Parkı önünden başladı ve Vilayet Meydanı'nda sona erdi.
Katılımcılar ve güzergah:
Yürüyüşe Kırklareli Valisi Uğur Turan, protokol üyeleri, yaşlılar ve öğrenciler katıldı. Katılımcılar, yürüyüş boyunca birlikte ilerleyerek yaşlı bireylerin toplum içindeki görünürlüğüne ve önemine dikkat çekti.
Sağlıklı yaşlanma ve toplumsal rol:
Etkinliğin amacı, yaşlıların toplumdaki rolünü vurgulamak ve aktif yaşam ile sosyal katılımın önemine işaret etmekti. Düzenlenen yürüyüşte, yaşlı bireylerin gündelik yaşamda daha etkin yer almalarının önemi öne çıkarıldı.
1 Ekim vesilesiyle gerçekleştirilen bu tür etkinlikler, yerel yetkililer, sivil toplum ve gençlerin bir araya gelerek farkındalık oluşturma çabalarının bir parçası olarak kayda geçti.
Dünya Yaşlılar Günü yürüyüşle kutlandı
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