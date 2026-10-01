Kırklareli'nde kortej yürüyüşüyle sağlıklı yaşlanma mesajı

Etkinlik kortej yürüyüşüyle başladı:

Kırklareli'de 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında, sağlıklı ve aktif yaşlanmaya yönelik farkındalığı artırmak amacıyla kortej yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüş Dingiloğlu Parkı önünden başladı ve Vilayet Meydanı'nda sona erdi.

Katılımcılar ve güzergah:

Yürüyüşe Kırklareli Valisi Uğur Turan, protokol üyeleri, yaşlılar ve öğrenciler katıldı. Katılımcılar, yürüyüş boyunca birlikte ilerleyerek yaşlı bireylerin toplum içindeki görünürlüğüne ve önemine dikkat çekti.

Sağlıklı yaşlanma ve toplumsal rol:

Etkinliğin amacı, yaşlıların toplumdaki rolünü vurgulamak ve aktif yaşam ile sosyal katılımın önemine işaret etmekti. Düzenlenen yürüyüşte, yaşlı bireylerin gündelik yaşamda daha etkin yer almalarının önemi öne çıkarıldı.

1 Ekim vesilesiyle gerçekleştirilen bu tür etkinlikler, yerel yetkililer, sivil toplum ve gençlerin bir araya gelerek farkındalık oluşturma çabalarının bir parçası olarak kayda geçti.

Dünya Yaşlılar Günü yürüyüşle kutlandı