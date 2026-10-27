Kırmızı ışıkta can kaybı: Burdur'da alkollü sürücünün çarpması sonrası bir kişi hayatını kaybetti

Burdur'da trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi

Kaza, cuma günü gece saatlerinde Bülent Ecevit Bulvarı üzerindeki Vali Konağı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S. idaresindeki 34 PVE 317 plakalı otomobilin, kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülerek Osman Babuşcu yönetimindeki 07 APB 083 plakalı otomobile çarptığı bildirildi.

Kaza ve müdahale:

Çarpmanın şiddetiyle her iki araçta da büyük çapta hasar oluşurken, kazada her iki aracın sürücüsü ile 34 PVE 317 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan M.U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Kaza sonrası yapılan kontrollerde, A.S.'nin kanında 2.22 promil alkol tespit edildi. Kazanın ardından sağlık ve emniyet işlemleri başlatıldı.

Soruşturma ve yaptırımlar:

Ağır yaralanan sürücü Osman Babuşcu, Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı; doktorların tüm müdahalelerine rağmen üç gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Alkollü olduğu belirlenen ve kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen A.S., savcılık talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alındı. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, A.S.'ye 25 bin lira idari para cezası uygulandı.

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