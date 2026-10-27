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Kırmızı ışıkta can kaybı: Burdur'da alkollü sürücünün çarpması sonrası bir kişi hayatını kaybetti

Burdur'da kırmızı ışık ihlali iddiasıyla 34 PVE 317 plakalı araçla çarpışan sürücü ağır yaralandı; 3 gün sonra hayatını kaybetti, alkollü şüpheli gözaltında.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 10:44

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kırmızı ışıkta can kaybı: Burdur'da alkollü sürücünün çarpması sonrası bir kişi hayatını kaybetti

Burdur'da trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi

Kaza, cuma günü gece saatlerinde Bülent Ecevit Bulvarı üzerindeki Vali Konağı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S. idaresindeki 34 PVE 317 plakalı otomobilin, kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülerek Osman Babuşcu yönetimindeki 07 APB 083 plakalı otomobile çarptığı bildirildi.

Kaza ve müdahale:

Çarpmanın şiddetiyle her iki araçta da büyük çapta hasar oluşurken, kazada her iki aracın sürücüsü ile 34 PVE 317 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan M.U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Kaza sonrası yapılan kontrollerde, A.S.'nin kanında 2.22 promil alkol tespit edildi. Kazanın ardından sağlık ve emniyet işlemleri başlatıldı.

Soruşturma ve yaptırımlar:

Ağır yaralanan sürücü Osman Babuşcu, Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı; doktorların tüm müdahalelerine rağmen üç gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Alkollü olduğu belirlenen ve kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen A.S., savcılık talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alındı. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, A.S.'ye 25 bin lira idari para cezası uygulandı.

Burdur&#039;da alkollü sürücünün çarptığı otomobilin sürücüsünden acı haber

Burdur'da alkollü sürücünün çarptığı otomobilin sürücüsünden acı haber

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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