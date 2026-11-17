Kaza detayları:

Bursa'da, 11 Eylül Bulvarı ile Derya Caddesi kesişimindeki trafik ışıklarında meydana gelen kazada, Enes A. yönetimindeki 16 Z 0088 plakalı ticari aracın sol şeritte ilerlerken kırmızı ışığı ihlal ettiği bildirildi. Araç, aynı yönde seyreden ve Soner Çınar idaresindeki 16 BVT 188 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce savrulurken, sürücü ağır yaralandı. Olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanma ve müdahale:

Çarpmanın ardından hastaneye kaldırılan sürücünün, 2 çocuk babası olduğu ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Görüntüler ve soruşturma:

Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı; görüntüler incelemeye alındı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı ve kazanın oluş şekli ile sorumluluk konusunda çalışma yürütüyor.

Kırmızı ışık ihlali 2 çocuk babasını hayattan kopardı... Feci kaza kamerada