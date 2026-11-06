Kırsalda 4 gündür kayıp olan Emrah Orhan AFAD tarafından sağ bulundu

arama çalışmaları:

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Harmanlı Beldesi'nde yaşayan 39 yaşındaki zihinsel engelli Emrah Orhan, yaklaşık 4 gündür ikamet ettiği adresten ayrıldıktan sonra kayboldu. Ailesinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesinin ardından bölgeye polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Görevli ekipler kısa sürede arama çalışmalarına başladı. AFAD ekipleri tarafından hem havadan hem de karadan yürütülen aramalarda beldenin kırsal alanları sistematik şekilde tarandı.

bulunma ve teslim:

Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda Emrah Orhan, AFAD ekipleri tarafından beldenin kırsal bir bölgesinde sağ olarak bulundu. Bölgeye intikal eden sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerin ardından Orhan, ailesine teslim edildi.

Yetkililer, arama kurtarma sürecinde koordinasyonun sağlandığını ve kısa sürede olumlu sonucun elde edildiğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma ve yapılan çalışmaların detayları yerel birimlerce kaydedildi.

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE YAKLAŞIK 4 GÜNDÜR KAYIP OLARAK ARANAN ZİHİNSEL ENGELLİ KİŞİ YAPILAN ÇALIŞMALAR SONUCU BULUNDU.