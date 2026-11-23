Kırsalda erişim için yeni rotalar: Efeler Belediyesi üç mahallede yol çalışması tamamladı

Efeler Belediyesi, kırsal mahallelerin üst yapı ihtiyaçlarını gidermek ve vatandaşların ulaşım konforunu artırmak amacıyla saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, planlanan program çerçevesinde aynı zamanda yürütülen çalışmalarda önceliği tarımsal üretime ve güvenli geçişe verdi.

gerçekleştirilen uygulamalar:

Çalışmalar kapsamında Şahnalı Mahallesinde bozulan yol zeminlerinin iyileştirilmesi için güzergahlarda stabilize malzeme serim işlemi yapıldı. Bu müdahale, özellikle yağışlı dönemlerde yol dayanıklılığını artırmayı ve ulaşım güvenliğini sağlamayı hedefliyor.

Kozalaklı Mahallesinde ekipler, mevsimsel etkiler ve diğer etkenlerle kapanan arazi yollarında iş makineleriyle kapsamlı bir tesviye ve temizlik çalışması gerçekleştirdi; böylece üreticilerin tarım arazilerine erişimi yeniden kolaylaştı. Öte yandan Baltaköy Mahallesinde yeni yol açma çalışmaları tamamlandı ve bölge halkının geçişleri rahatlatıldı.

etki ve değerlendirme:

Efeler Belediyesi ekiplerinin yoğun mesaisi, kırsal bölgelerde tarımsal faaliyetlerin aksamamasına doğrudan katkı sağlıyor. Mahalle sakinleri ve üreticiler, ulaşım standartlarındaki iyileşmeyi memnuniyetle karşıladı ve taleplerine hızlı çözüm üreten Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ile sahada görev yapan Fen İşleri Müdürlüğü personeline teşekkür etti.

Belediye yetkilileri, saha çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda süreceğini ve ihtiyaç duyulan diğer kırsal güzergâhlarda da benzer müdahalelerin devam edeceğini belirtti. Bu adımlar, kırsal erişimin kalıcı olarak iyileştirilmesi ve üreticilerin günlük iş akışının korunması açısından önem taşıyor.

EFELER BELEDİYESİ, VATANDAŞLARIN ULAŞIM KONFORUNU ARTIRMAK VE KIRSAL MAHALLELERDEKİ ÜST YAPI İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK AMACIYLA SAHA ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR. EFELER BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDEKİ EKİPLER, BELİRLENEN PROGRAM DAHİLİNDE ŞAHNALI, KOZALAKLI VE BALTAKÖY MAHALLELERİNDE EŞ ZAMANLI OLARAK YOL BAKIM, ONARIM VE AÇMA FAALİYETLERİ YÜRÜTTÜ.