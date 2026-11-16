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Kırsalda konforla ilerleyen yollar: Sumaklı ve Kapaklı’da stabilize çalışmalar tamam

Haliliye Belediyesi, Sumaklı ve Kapaklı kırsal mahallelerinde stabilize yol çalışmalarını tamamlayıp ulaşım konforunu yükseltti.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 12:16

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EDİTÖR: Aslı Han

Kırsalda konforla ilerleyen yollar: Sumaklı ve Kapaklı’da stabilize çalışmalar tamam

Kırsalda konforla ilerleyen yollar: Sumaklı ve Kapaklı’da stabilize çalışmalar tamam

Haliliye Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşım konforunu artırmaya yönelik üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda Sumaklı ve Kapaklı kırsal mahallelerinde yürüttükleri stabilize yol çalışmalarını tamamladı.

Gerçekleştirilen çalışmalarla mahalle yollarının ulaşım standardı yükseltilerek vatandaşların kullanımına daha elverişli hale getirildi. Tamamlanan işler, bölge halkının günlük ulaşımında güvenlik ve konfor artışı sağlamayı hedefliyor.

yapılan çalışmalar:

Ekipler, ilçe genelinde belirlenen program dahilinde asfalt serimi, kilitli beton parke döşemesi, stabilize yol yapımı, yeni yol açma ile bakım ve onarım faaliyetlerini eş zamanlı olarak yürüttü. Sumaklı ve Kapaklı'da tamamlanan stabilize yol çalışmaları, mahalle yollarının kullanımını kolaylaştırdı.

mahallenin tepkisi ve ilerleyen program:

Çalışmaların ardından Kapaklı Mahalle Muhtarı Mehmet Demir ve mahalle sakinleri, ulaşım açısından önemli bir ihtiyacın karşılandığını belirterek memnuniyetlerini dile getirdi. Vatandaşlar, kırsal mahallelere yönelik hizmetlerinden dolayı Mehmet Canpolat ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Haliliye Belediyesi yetkilileri, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelindeki kırsal mahallelerde ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla yol ve üstyapı çalışmalarını belirlenen program doğrultusunda sürdüreceğini bildirdi.

HALİLİYE BELEDİYESİNDEN KIRSALA YOL DESTEĞİ

HALİLİYE BELEDİYESİNDEN KIRSALA YOL DESTEĞİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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