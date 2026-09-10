Kırşehir’de sokak çalışmaları sonucu dokuz kişiye uyuşturucu suçlaması

Kırşehir'de narkotik operasyonu:

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen sokak çalışmaları ve uygulamalar kapsamında aramalar yapıldı. Yapılan kontrollerde çeşitli noktalarda uyuşturucu veya uyarıcı madde ele geçirildi ve maddeler kontrol altına alındı.

uygulama ve aramalarda ele geçirilenler:

Emniyet kaynakları, operasyonlarda ele geçirilen maddelerin miktarlarına ilişkin ayrıntı vermedi ancak bulundurulan ve kullanıldığı değerlendirilen maddelerin farklı yerlerde tespit edildiğini açıkladı. Ekiplerin sokak çalışmaları ile uygulamalı denetimleri sürdürdüğü belirtildi.

şüpheliler ve başlatılan işlemler:

Olaylarla ilgili olarak B.A., T.Y., M.Ö., O.A., Ö.İ., M.A., C.A., M.D. ve C.T. isimli dokuz kişi hakkında, uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı. Şüphelilerle ilgili işlemlerin adli makamlarca yürütüldüğü bildirildi.

KIRŞEHİR’DE POLİS SOKAK ÇALIŞMALARI VE UYGULAMALARDA ÇEŞİTLİ MİKTARLARDA UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLARLA İLGİLİ 9 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.