Kırşehir'de tütün kaçakçılığı operasyonunda 45 bin makaron ve sarma makinesi ele geçirildi

Kırşehir'de tütün kaçakçılığı operasyonu

KOM Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı yürütülen çalışmalar kapsamında, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir çalışma gerçekleştirdi.

operasyon ve ele geçirilenler:

Yapılan aramalarda 1 adet tütün sarma makinesi, 23 bin adet doldurulmuş makaron, 22 bin 200 adet boş makaron ile 20 kilogram kıyılmış tütün ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

şüpheliler ve adli süreç:

Olayla ilgili olarak H.C.K. ve H.İ.E. isimli şahıslar hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

KIRŞEHİR’DE DÜZENLENEN OPERASYONDA 23 BİN DOLDURULMUŞ, 22 BİN 200 BOŞ MAKARON İLE 20 KİLOGRAM KIYILMIŞ TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ.