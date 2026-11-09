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Kış etkisi: 57 köye ulaşım için karla mücadele sürüyor

Kastamonu'da hafta sonu etkili kar nedeniyle 230 köy yolu kapandı; ekipler 2 bin 205 kilometre yolu açtı, 57 köy yolunda çalışmalar devam ediyor.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 10:51

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kış etkisi: 57 köye ulaşım için karla mücadele sürüyor

Kış koşullarında ulaşım çalışmaları devam ediyor:

Kastamonu'da hafta sonu etkili olan kar yağışı sonucu il genelinde 230 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının tekrar ulaşıma açılabilmesi için İl Özel İdaresi ekiplerince karla mücadele çalışması başlatıldı ve çok sayıda köyün yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Kapanan ve açılan yolların durumu:

Yapılan çalışmayla şu ana kadar 2 bin 205 kilometre köy yolunun ulaşıma açıldığı belirtildi. Ekipler, Ağlı ilçesinde 4, Azdavay ilçesinde 26, Bozkurt ilçesinde 7, Devrekani ilçesinde 4, Doğanyurt ilçesinde 1, İnebolu ilçesinde 8, Küre ilçesinde 2 ve Şenpazar ilçesinde 5 olmak üzere toplam 57 köy yolunda tekrar ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Eğitim ve ulaşım düzenlemeleri:

Olumsuz hava şartları ve kapalı köy yolları sebebiyle Azdavay ve Pınarbaşı ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi.

KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİ, KAR YAĞIŞI NEDENİYLE ULAŞIMA KAPANAN 57 KÖY YOLUNUN TEKRAR...

KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİ, KAR YAĞIŞI NEDENİYLE ULAŞIMA KAPANAN 57 KÖY YOLUNUN TEKRAR AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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