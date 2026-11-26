Mevsim geçişinde sık görülen yorgunluğun bitkisel yaklaşımları

Kayseri'de aktarlık yapan Muhammed Hanzala Altun, son dönemde müşterilerinin en sık şikayetinin enerji eksikliği ve sürekli yorgunluk olduğunu belirtiyor. Altun, kışın tam olarak yaşanmamasının; kar, soğuk ve belirgin mevsim değişikliklerinin olmamasının insanlar üzerinde kırgınlık, dinlenememe ve uyku sorunları gibi yakınmalara yol açtığını ifade etti.

vatandaşların şikayetleri ve nedenleri:

Altun, gelen şikayetlerin özetini şu şekilde aktarıyor: enerji düşüklüğü, kırgınlık, yorgunluk, uyku problemleri ve zaman zaman öksürük. Bu tabloda, mevsimsel ritmin henüz oturmamış olmasının etkili olduğunu söyleyen Altun, özellikle henüz kar yağmadığı ve soğuğun sert hissedilmediği dönemlerde bu yakınmaların yoğunlaştığını vurguladı.