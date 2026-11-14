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Kışa hazırlık: kurumlar kış trafik tedbirlerini masaya yatırdı

Kırşehir'de Vali Murat Sefa Demiryürek başkanlığında, kar ve buzlanmaya karşı yolların açık tutulması, görev dağılımı ve kış lastiği denetimleri planlandı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 10:31

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EDİTÖR: Emre Koç

Kışa hazırlık: kurumlar kış trafik tedbirlerini masaya yatırdı

Kış mevsimi trafik tedbirleri değerlendirildi

Kırşehir'de 2027 yılı kış mevsimi trafik tedbirleri koordinasyon toplantısı, Vali Murat Sefa Demiryürek başkanlığında gerçekleştirildi. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda, yoğun kar yağışı, buzlanma ve diğer olumsuz hava şartlarına karşı alınacak önlemler görüşüldü.

Karla mücadele ve ulaşıma kesintisizlik:

Toplantıda karla mücadele çalışmaları ile trafik güvenliğinin sağlanmasına ilişkin uygulama esasları ele alındı. Şehir içi ve şehirlerarası ulaşımın aksatılmadan sürdürülmesi, yolların açık tutulması için kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve acil müdahale süreçlerinin hızlandırılması üzerinde duruldu. Vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasının öncelikli hedef olduğu vurgulandı.

Denetimler ve sürücülere uyarılar:

Gündemde ayrıca 15 Kasım 2026 ile 15 Nisan 2027 tarihleri arasında ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar ile toplu taşıma araçlarında uygulanacak kış lastiği zorunluluğu kapsamında yapılacak denetimler yer aldı. Kurumların görev ve sorumlulukları netleştirildi; sürücülere araçlarının kışlık bakımlarını yaptırmaları, hava ve yol durumu uyarılarını takip etmeleri ve trafik kurallarına uymaları çağrısı yapıldı.

Toplantı sonucunda ilgili kurumların kış boyunca koordinasyon içinde çalışacağı, muhtemel olumsuzluklara zamanında müdahale edileceği ve denetimlerin etkin şekilde sürdürüleceği bildirildi.

KIRŞEHİR’DE 2026-2027 YILI KIŞ MEVSİMİ TRAFİK TEDBİRLERİ KOORDİNASYON TOPLANTISI, VALİ MURAT SEFA...

KIRŞEHİR’DE 2026-2027 YILI KIŞ MEVSİMİ TRAFİK TEDBİRLERİ KOORDİNASYON TOPLANTISI, VALİ MURAT SEFA DEMİRYÜREK BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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