Kışa hazırlık: MUSKİ'den sayaç ve tesisat uyarısı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine atıfla hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde 1 dereceye kadar düşebileceğini bildirdi. Kurum, Muğla genelinde özellikle yüksek kesimlerde don olaylarının beklenmesi nedeniyle vatandaşları uyardı.

risk alanları:

MUSKİ açıklamasında, soğuk ve rüzgârlı koşulların sayaçlar ile açıkta kalan tesisatlarda don riskini artıracağına dikkat çekildi. Özellikle yüksek kesimler ve sayaç mahalleri rüzgâr ile doğrudan temas halinde olan borular açısından riskli kabul ediliyor.

önerilen önlemler:

Kurum, su sayaçlarının strafor ve cam yünü gibi uygun yalıtım malzemeleriyle sarılmasını, sayaçların bulunduğu alanların rüzgâr ve soğuğa karşı korunaklı hale getirilmesini ve açıkta bulunan su borularının uygun malzemelerle kapatılmasını tavsiye etti. Açıklamada ayrıca, donmuş sayaç ve borulara ateş veya sıcak suyla müdahale edilmemesi gerektiği; bu tür müdahalelerin daha büyük hasarlara ve güvenlik sorunlarına yol açabileceği uyarısı yapıldı.

MUSKİ, alınacak basit önlemlerle sayaç ve tesisatların donma riskinden korunabileceğini hatırlatarak vatandaşları gerekli tedbirleri almaya çağırdı.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ (MUSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, HAVA SICAKLIKLARININ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE 1 DERECEYE KADAR DÜŞMESİNİN BEKLENDİĞİNİ BELİRTEREK VATANDAŞLARI SU SAYAÇLARI VE TESİSATLARIN DONMA RİSKİNE KARŞI UYARDI.