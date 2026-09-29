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Kışın bile dayanıyor: organik Göncek kavunu kilogramı 40 liradan tezgahlarda

Kütahya Emet’in Göncek köyünde ilaçsız, hayvan gübresiyle yetişen kışlık Göncek kavunu kilogramı 40 liradan satılıyor; coğrafi işaret çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 10:57

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EDİTÖR: Berk Doğan

Kışın bile dayanıyor: organik Göncek kavunu kilogramı 40 liradan tezgahlarda

Göncek kavununun yetiştirme özellikleri:

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Göncek köyünde yetiştirilen Göncek kavunu, bölgeye özgü üretim yöntemleriyle dikkat çekiyor. Kimyasal zirai ilaç kullanılmayan üretimde, verimi ve toprağın dengesini korumak için hayvan gübresi tercih ediliyor. Ürünün kışa dayanıklı türde olması ve sulanmadan yetiştirilmesi, hem su tasarrufu sağlıyor hem de kavunun kendine has tat ve aromasına katkıda bulunuyor.

İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üretim alanlarından numuneler alarak incelemeler gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında üreticilere "Organik Tarım 1. Aşama" sertifikası teslim edildi; bu adım, ürünün organik tarım kapsamında değerlendirilebilmesinin önünü açıyor.

üretim, fiyat ve pazarlama sorunları:

Göncek köyünde bu yıl 7 dekarlık alanda üretim yapan çiftçi Rahmi Keskin, doğal yöntemlerin kavuna özgün bir lezzet kazandırdığını vurguluyor. Keskin, "Göncek kavununun kendine has tadı ve aromasının olması, sulanmamasından ve kullandığımız hayvan gübresinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca üretim aşamasında hiç ilaç kullanmıyoruz" dedi. Üretilen kavunlar pazarlarda ve köye gelen alıcılara kilogramı 40 liradan satılıyor.

Üreticiler için en büyük zorluk pazarlama olarak öne çıkıyor; coğrafi işaret alınmasının hem bilinirliği artıracağı hem de pazarlama kanallarını genişleterek üretici gelirini iyileştireceği umuluyor. Çalışmaların tamamlanması halinde Göncek kavununun hem bölgesel bir marka haline gelmesi hem de daha iyi fiyatla satılması bekleniyor.

EMET’TE ORGANİK GÖNCEK KAVUNU 40 LİRADAN TEZGAHLARDA: COĞRAFİ İŞARET İÇİN GÜN SAYIYOR

EMET’TE ORGANİK GÖNCEK KAVUNU 40 LİRADAN TEZGAHLARDA: COĞRAFİ İŞARET İÇİN GÜN SAYIYOR

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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