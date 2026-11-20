Ören'de günlük rutin:

Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde yaşayan ve yaz aylarında Ören sahilinde dondurma satan Adem Teslim, kış boyunca bölgedeki sokak kedilerinin düzenli beslenmesi için dört yıldır görevlendirilmiş gibi çalışıyor. 63 yaşındaki Teslim, işyeri kapalı olduğu dönemde bile her gün sabah ve akşam Ören Meydanı'na gelerek yaklaşık 50 dolayında sokak kedisini besliyor.

askıda dondurmadan hayvan dostluğuna:

Teslim, altı yıl önce başlattığı askıda dondurma uygulamasıyla yörede tanınmıştı; şimdi ise aynı hassasiyeti sokak hayvanlarına gösteriyor. Haber metnine göre, yazın esnafların açık olması sebebiyle kedilerin yiyecek bulmasının daha kolay olduğunu belirten Teslim, kış aylarında dükkanların kapanmasıyla bu hayvanların zorlandığını vurguluyor. Bu durum, onun düzenli olarak sahaya çıkıp mama bırakma kararını pekiştirmiş durumda.

besleme düzeni ve kişisel yaklaşım:

Kaynakta yer alan açıklamasında Teslim, "Dokuz senedir Ören'de esnaflık yapıyorum. Bu kediler yazın esnafların hepsi açık olduğu için yiyecek bulabiliyorlar. Ama kış geldi esnaflar dükkanı kapattığı zaman kedilerin gidecekleri yer yok. 51 tane kedim var bunları ben besliyorum. Kışın dükkanım kapalı. Kışın her gün 11.00'de gelirim, önce bunların karnını doyururum, sonra kendi kahvaltımı yaparım. Ama bunların karnını doyurmadan kesinlikle kendim kahvaltı yapmam. Bir de akşam gelirim kışın. 4 seneden beri devam ediyor, Allah kabul etsin. Kimseden yardım falan istediğim yok, kimseden bir şey de beklentim yok. Bu tamamen benim kendi içimden gelen bir şey. Böyle devam ediyor, inşallah da Allah bana güç kuvvet verdiği müddetçe bu işi böyle devam ettiririz" dedi.

Teslim'in sözleri, bu eylemin kişisel bir sorumluluk ve vicdan meselesi olduğunu ortaya koyuyor. Yardım taleplerini reddetmesi, işi kendi başına sürdürme kararlılığını gösterirken, bölgedeki hayvanların yaz-kış yaşayan toplumsal dinamiklere nasıl bağlı olduğunu da somutlaştırıyor.

Ören'deki bu uygulama, hem bölge sakinlerinin hem de ziyaretçilerin gözünde küçük ama sürekli bir destek ağı oluşturuyor; Teslim'in besleme rutini, kapalı sezonun zorluklarıyla baş eden sokak canlılarına düzenli bir yaşam desteği sağlıyor.

SOKAK KEDİLERİNİ BESLİYOR