Kitapların kıvrımlarında yeni hayat: hurda sayfalardan sanat

Kütahya'da kitap katlama sanatı:

Yaklaşık 12 yıldır kitap katlama sanatına sevenleriyle buluşturan Fatih Öztürk, maden mühendisliği mesleğini sürdürüken boş vakitlerini kullanılamaz durumdaki kitapları sanata dönüştürmeye adıyor. Origami ve kağıt sanatı uygulamalarından farklı bir yol izleyen Öztürk, sayfaları eksik, basım hatası bulunan veya yıpranmış kitapları değerlendirerek hem estetik hem de çevresel bir işlev kazandırıyor.

tekniğin aşamaları:

Çalışmalarında öncelikle kitapların dış kapakları onarılarak daha sağlam hale getiriliyor. Ardından tasarımı oluşturmak için kitap yüzeyine çizimler yapılıyor; bu çizimler, sayfaların içeriye ve dışarıya doğru katlanmasıyla üç boyutlu hale getiriliyor. Öztürk, süreçte hassas ölçümler ve gerektiğinde küçük kesikler kullanıldığını belirtirken, uygulamanın en önemli yönünün kitabın bütünlüğünü korumak olduğunu vurguluyor.

Sanatçı çalışmalarını anlatırken şunları söylüyor: "Kullandığımız kitaplar genellikle hurda kitaplar. Sayfaları eksik, basım hatası bulunan ya da yırtılmış kitapları alıyoruz. Bunların dış kapaklarını düzenleyip yeniden kapak haline getiriyoruz. Daha sonra üzerlerine çizimler yapıyoruz. Sayfaları içeriye ve dışarıya doğru katlayarak, küçük kesikler atarak tasarımlar oluşturuyoruz. Ancak sayfalarda herhangi bir eksiltme yapmıyoruz. Kitap açıldığında tamamen okunabilir halde oluyor." Bu yaklaşım, eserleri dekoratif objeler olmaktan çıkarıp kullanılabilirliğini koruyan sanat eserleri haline getiriyor.

isimden logoya, kişiye özel tasarımlara:

Kitap katlama tekniğiyle isim, şekil, logo ve farklı silüetler oluşturulabiliyor. Öztürk, kişiye özel taleplere göre tasarım yapabildiğini, istenen motiflerin sayfalar üzerinden okunaklı ve estetik biçimde ortaya konabildiğini ifade ediyor. Bu sayede hem bireysel hediye seçenekleri hem de kurumlar için dekoratif ama anlamlı eserler hazırlanabiliyor.

sergileme ve tanıtım çabaları:

Kütahya'da düzenlenen etkinliklerde kurulan stantlarda çalışmalarını sergileyen Öztürk, kent halkına bu sanatın uygulanışını göstermeyi amaçladığını belirtiyor. Etkinlikler sayesinde vatandaşlar kitap katlama sürecini yakından görme ve eserlerle etkileşim kurma fırsatı buluyor. Öztürk, stant imkânı sağlayan Kütahya Belediyesi'ne teşekkür ederek, kitapların sanat yoluyla yeniden değerlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürmek istediğini dile getirdi.

Öztürk'ün yaklaşımı, dekoratif amaçla kullanılacak kitapların okunmayıp çöpe gitme riskini azaltırken, aynı zamanda geri dönüşüme katkı sağlıyor. Kullanılamaz hale gelmiş kitaplara estetik ve fonksiyonel bir ikinci hayat kazandırma çabası, hem sürdürülebilirlik hem de kültürel üretim açısından dikkat çekiyor.

Fatih Öztürk'ün 12 yıllık birikimiyle şekillenen bu çalışmalar, kitaplara saygıyı korurken onlara yeni bir anlatım ve görünüm kazandırıyor. Katlama tekniği, kitapların hem fiziksel bütünlüğünü muhafaza ediyor hem de kişisel ve kurumsal taleplere yanıt verebilen özgün eserler ortaya çıkarıyor.

KÜTAHYA'DA YAKLAŞIK 12 YILDIR KİTAP KATLAMA SANATIYLA UĞRAŞAN MADEN MÜHENDİSİ FATİH ÖZTÜRK, KULLANILAMAZ DURUMDAKİ KİTAPLARI ÇEŞİTLİ TASARIMLARA DÖNÜŞTÜREREK HEM SANATSAL ÇALIŞMALAR ORTAYA KOYUYOR HEM DE GERİ DÖNÜŞÜME KATKI SAĞLIYOR.