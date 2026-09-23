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Kıyıda plan, denizde uygulama: TCG Osmangazi ile ileri denizcilik tatbikatı

Deniz Harp Okulu 2’nci sınıf öğrencileri, TCG Osmangazi ile yapılan 'İleri Denizcilik Eğitimleri'nde deniz, hava ve helikopter destekli tatbikatları tamamladı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 11:52

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EDİTÖR: Emre Koç

Kıyıda plan, denizde uygulama: TCG Osmangazi ile ileri denizcilik tatbikatı

eğitimin organizasyonu:

Deniz Harp Okulu 2’nci sınıf öğrencileri, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya paylaşımına göre TCG Osmangazi çıkarma gemisi ile düzenlenen 'İleri Denizcilik Eğitimleri' kapsamında uygulamalı alıştırmalar gerçekleştirdi.

gerçekleştirilen uygulamalar:

Eğitim programı çerçevesinde öğrenciler, TCG Çanakkale ile denizaltı tanıma-tanıtma çalışmaları, deniz karakol uçağı ile havadan fotoğraf çekimi, ilk yardım, denize adam düştü tatbikatı, yangın ve yara savunma gibi senaryoları uygulamalı olarak icra etti.

Ayrıca eğitimler kapsamında SH-70 helikopteri kullanılarak dikey ikmal tatbikatları da başarıyla tamamlandı. Paylaşımda, bu uygulamaların öğrencilerin denizcilik yetkinliklerini pekiştirdiği vurgulandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurusunda, tatbikatların teorik bilginin pratiğe dönüştürülmesi açısından önemli olduğu ve öğrencilerin saha deneyimini artırdığı belirtildi.

DENİZ HARP OKULU 2’NCİ SINIF ÖĞRENCİLERİ, ‘İLERİ DENİZCİLİK EĞİTİMLERİ’ KAPSAMINDA EĞİTİMLER...

DENİZ HARP OKULU 2’NCİ SINIF ÖĞRENCİLERİ, ‘İLERİ DENİZCİLİK EĞİTİMLERİ’ KAPSAMINDA EĞİTİMLER YAPTI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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