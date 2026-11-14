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Kıyıda sıradan olmayan anlar: Savrun Çayı'nda kedi ile farenin dakikalarca oyunu

Kadirli'de Savrun Çayı kıyısında bir kedi ile farenin dakikalarca süren neşeli kovalamacası, çevredekilerin yüzünde tebessüm bıraktı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 12:17

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EDİTÖR: Aslı Han

Kıyıda sıradan olmayan anlar: Savrun Çayı'nda kedi ile farenin dakikalarca oyunu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ilginç görüntüler

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinden geçen Savrun Çayı kıyısında, bir kedi ile farenin dakikalarca süren oyunu dikkat çekti. Çevredeki vatandaşlar, çiftin birbirini kovalayarak oluşturduğu sahneleri ilgiyle izledi ve anlar sık sık gülümsemelere neden oldu.

İzleyenleri güldüren kovalama:

Kedi ve fare arasındaki hareketler zaman zaman komik anlara sahne oldu. Fare, kediden kaçarken yaptığı ani manevralarla izleyenleri şaşırttı; kedi ise takipte ısrarcı davranarak oyunun temposunu belirledi. Oyun süresinin dakikalarca devam etmesi, çevrede birikmiş izleyicilerin ilgisini canlı tuttu.

Son anlar ve tepkiler:

Görüntüler, kedinin fareyi bir an için gözden kaybetmesiyle sona erdi. O anlarda ortamda kısa süreli bir merak ve tebessüm havası hâkim oldu. Vatandaşlar, böyle sıradan bir mekânda yaşanan ilginç karşılaşmanın, günlük yaşama farklı bir renk kattığını belirtti.

Osmaniye’de kedi ile farenin dakikalar süren oyunu gülümsetti

Osmaniye’de kedi ile farenin dakikalar süren oyunu gülümsetti

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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