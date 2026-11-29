Sarıyer sahilinde kıyıya vuran atıklar

İstanbul genelinde etkili olan kuvvetli rüzgâr ve yağışın ardından Sarıyer Sahili kıyısına denizden çok sayıda atık vurdu. Bölgeden paylaşılan görüntülerde sahil şeridinde yoğun bir birikim oluştuğu görülüyor.

hava koşulları ve uyarı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kentte süren olumsuz hava şartları; dalga ve rüzgâr etkisiyle deniz yüzeyindeki atıkları kıyıya taşıdı. Etkili yağış ve rüzgârın devam ettiği bildirildi.

sahilde gözlemlenen atıklar:

Sahilde plastik şişe, poşet ve ambalaj gibi materyallerle birlikte kuru yaprak ve bitki kalıntıları birikintileri oluşturdu. Atıkların arasında evsel eşyalar da yer aldı; görüntülerde sandalye ve kova gibi nesneler özellikle dikkat çekti.

Denizden kıyıya taşınan atık yoğunluğu, sahil temizliği ve çevre sağlığı açısından risk oluşturuyor. Bölgedeki görüntüler, kıyı hattında temizliğin gerekliliğini ortaya koyuyor.

İSTANBUL’DA ETKİLİ OLAN KUVVETLİ RÜZGAR VE YAĞIŞIN ARDINDAN SARIYER SAHİLİ'NDE DENİZDEN GELEN ATIKLAR KIYIYA VURDU. PLASTİK ATIKLARIN ARASINDA BULUNAN SANDALYE VE KOVA GİBİ EVSEL EŞYALAR DİKKAT ÇEKTİ.