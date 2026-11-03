Kızıldamlar'da dayanıklı çeşidin hasadı: kilolarla konuşulan kestane kabağı

Kızıldamlar'da yarım yıla yakın emek sonucu tarladan sofraya uzanan hasat

Bilecik merkeze bağlı 360 rakımlı Kızıldamlar köyünde, yaklaşık 700 dekar alanda üretilen kestane kabağı hasat sezonuna girdi. Köyde yetiştirilen bu çeşidin raf ömrü yaklaşık 1 yıl olarak öne çıkıyor ve lezzeti nedeniyle talep görüyor; ürünler Eskişehir, Bursa, İzmir, Çanakkale, Kütahya, Rize, Çorum ve İstanbul gibi illere gönderiliyor.

Tarım süreci ve kurutma:

Üreticiler her yıl Nisan ayında ekim yapıyor. Köyün üreticilerinden Mehmet Kösem, ektikten sonra üç kez ara çapı yapıldığını, aralara sürülüp köklerin doldurulduğunu belirtiyor. Son çapta bitkinin damlaması köklere çekiliyor; ardından sulama ve gübreleme sürüyor. Kösem, hasadın genellikle Ekim ortası ile sonu arasında başladığını aktarıyor.

Hasat sonrası işleme de üretimin ayrılmaz parçası. Köyde tarla koşullarında kabaklar kesildikten sonra toprağa değen kısımları ters çevrilerek yaklaşık 10-15 gün tarlada kurutuluyor. Bu uygulama, güneşli havada neminin atılmasını sağlayıp kabakların dayanıklılığını artırıyor.

Pazar, fiyat ve verim:

Kızıldamlar'da yetişen kestane kabağının en belirgin özellikleri dayanıklılığı ve tadı. Kösem, köyün rakımının kabakların dayanıklılığını olumlu etkilediğini söylüyor ve tüketicilerin önceki yıllarda buradan alınan kabakların daha uzun süre saklanabildiğini ifade etti.

Geçen yıl satılan fiyatlar 12 ila 15 TL aralığındaydı ve üreticiler bu sezon da benzer bir fiyat seyrini bekliyor. Dekar başına 2-3 ton verim alınabildiği belirtilirken, kabakların boyutları geniş bir aralık gösteriyor: müşteriler genellikle 10 kilogramın altındaki parçaları tercih etmiyor, üretimdeki ortalama ise 15 ila 20 kilogram arasında seyrediyor. Köyde zaman zaman 25, 30, 35 kiloluk örneklerin yanı sıra nadiren 40 kilogramı geçenler de görülüyor.

Üretimde kullanılan tohumlar yıllardır aynı çeşitten ve tek tip ekiliyor; üreticiler bunun kalite ve lezzette süreklilik sağladığını vurguluyor. Ayrıca köyün 2006'da inşa edilen Kızıldamlar Baraj Göleti sayesinde sulama imkânlarının artması üreticilere rahatlık sağladı.

Hasat dönemindeki uygulamalar, verim ve dayanıklılık özellikleri bir araya gelince Kızıldamlar kestane kabağı, özellikle saklama için uzun ömürlü ürün arayan alıcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

40 kiloya kadar büyüyen kestane kabağında hasat dönemi