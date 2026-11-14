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Kızıltepe'de büro konteynerinde çıkan yangın söndürüldü

Kızıltepe Ersoylu Mahallesi'nde bir iş yerine ait büro konteynerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, çıkış nedeni araştırılıyor.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 10:57

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kızıltepe'de büro konteynerinde çıkan yangın söndürüldü

Kızıltepe'de konteyner yangını söndürüldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Ersoylu Mahallesi'nde, bir iş yerine ait büro olarak kullanılan konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler müdahale etti.

müdahale ve söndürme:

İhbar üzerine bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangın söndürüldü. Olay sırasında konteynerin büro amaçlı kullanıldığı bilgisi verildi.

soruşturma başlatıldı:

Yangının çıkış nedeni hakkında yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Soruşturma sürerken, olayla ilgili ayrıntıların ortaya çıkması bekleniyor.

MARDİN&#039;İN KIZILTEPE İLÇESİNDE KONTEYNERDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ.

MARDİN'İN KIZILTEPE İLÇESİNDE KONTEYNERDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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