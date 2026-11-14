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Kızıltepe'de zemin katta başlayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Kızıltepe Şahkulubey Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evin zemin katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 10:57

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kızıltepe'de zemin katta başlayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Kızıltepe'de zemin katta başlayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay, ilçeye bağlı Şahkulubey Mahallesindeki 2 katlı müstakil evin zemin katında meydana geldi.

yangına müdahale:

Edinilen bilgiye göre, yangının çıkışı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı ve alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Müdahale sonucunda yangın evde hasara yol açtı.

soruşturma ve hasar tespiti:

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; bu nedenle olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Yetkililer, hasar tespiti ve yangının çıkış nedeninin netleştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Olayla ilgili gelişmeler ve resmi açıklamalar geldikçe kamuoyuyla paylaşılacaktır.

MARDİN&#039;İN KIZILTEPE İLÇESİNDE 2 KATLI MÜSTAKİL EVİN ZEMİN KATINDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN...

MARDİN'İN KIZILTEPE İLÇESİNDE 2 KATLI MÜSTAKİL EVİN ZEMİN KATINDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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