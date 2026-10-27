KKTC'de sahte diploma zinciri yargılandı: Fatma Ünal 5 yıl hapis

KKTC'de mahkeme sahte diploma davasında karar verdi

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde 2024 yılında başlayan sahte diploma ve usulsüzlük soruşturması kapsamında sanık Fatma Ünal hakkında kararını açıkladı. Mahkeme, Ünal'ı 16 ayrı suçlamanın tamamından mahkûm bularak 5 yıl hapis cezasına hükmetti.

davanın ortaya çıkan delilleri ve tanık anlatımları:

Karar duruşmasında iddia makamı adına Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz ile sanığın avukatları Süleyman Özsoylular ve Doğa Zeki hazır bulundu. Mahkeme Başkanı Füsun Cemaller, heyetin Kıdemli Yargıç Vedia Barkın ve Yargıç Gülay Süleyman Uğur'dan oluştuğunu belirtti. Yargılama sürecinde 31 tanık dinlendi ve 80 belge emare olarak mahkemeye sunuldu.

Cemaller, incelemede Ünal'ın derslere ve sınavlara katılmadığı halde adına başarılı not girişleri yapıldığını, bu kayıtlarla transkript oluşturulduğunu ve yüksek lisans diplomasının düzenlendiğini kaydetti. Mahkeme ayrıca sanık adına hazırlanan tezin diplomasız olarak sonradan oluşturulduğunu ve söz konusu belgenin Juju isimli işyerine teslim edildiği kanaatine vardı.

mahkeme değerlendirmesi ve savunma talepleri:

Cemaller, sanığın ifadelerinde çelişkiler tespit edildiğini ve sanığın elektronik postalarına ilişkin savunmasının inandırıcı bulunmadığını aktardı. Tüm tanık ve emarelerin birlikte değerlendirilmesi sonucu mahkeme, sanık aleyhine getirilen iddiaların makul şüpheden ari şekilde ispatlandığına hükmetti.

Savunma avukatı Süleyman Özsoylular, Ünal'ın daha önce sabıkasının bulunmadığını, ilk kez mahkemeye çıktığını ve toplumda tanınan bir işletme sahibi olduğunu belirterek hafifletici nedenlerin değerlendirilmesini talep etti. Mahkeme karar öncesinde bu hususları not etti ancak hüküm bu unsurları dengeleyerek verildi.

Cemaller, usulsüz diploma uygulamalarının eğitim sistemine ve kamu güvenine zarar verdiğini vurgulayarak ülkenin derin yara aldığını belirtti ve suçların ciddi şekilde cezalandırılmasının caydırıcılık açısından önemli olduğunu söyledi. Soruşturma kapsamında Ünal, 4 Temmuz 2024'te yurt dışından KKTC'ye dönüşünde polis tarafından alıkonmuş, daha sonra mahkemenin belirlediği teminat şartlarını yerine getirmesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde 2024 yılında ortaya çıkan sahte diploma soruşturması kapsamında yargılanan Fatma Ünal, 16 suçlamanın tamamından mahkum edilerek 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.