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KMÜ yeni dönemde üretim, ar-ge ve küresel hedefe odaklandı

KMÜ'de açılış töreninde Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, patent ve proje artışına vurgu yaparak üniversitenin ilk bine girme hedefini açıkladı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 17:25

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EDİTÖR: Ayşe Şen

KMÜ yeni dönemde üretim, ar-ge ve küresel hedefe odaklandı

KMÜ 2026-2027 akademik yılı açılış töreni:

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde düzenlenen 2026-2027 akademik yılı açılış töreni, Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı ev sahipliğinde 15 Temmuz Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı, üniversitenin tanıtım videosu izlendi ve yeni döneme ilişkin kısa bilgiler paylaşıldı.

Rektörün öncelikleri ve hedefleri:

Prof. Dr. Mehmet Gavgalı konuşmasında yeni akademik yılının öğrenci ve personel için hayırlı olmasını diledi. Üniversitenin sadece eğitim veren bir kurum olmaktan öte bilgi üreten, teknolojik değere dönüştüren ve toplumla buluşturan bir yapıya kavuşmasının önemine vurgu yaptı. Ayrıca ülke sorumluluğuna dikkat çekerek terörün gündemden çıkarılması ve milli birlik hedeflerinin önemini belirtti.

Araştırma, patent ve proje rakamlarındaki gelişme:

Gavgalı, son beş yılda bilimsel çıktı ve projelerde kayda değer artışlar yaşandığını aktardı. Üniversitenin patent tescil sayısının 2'den 36'ya, TÜBİTAK destekli proje sayısının 5'ten 39'a, Ar-Ge proje sayısının ise 8'den 51'e yükseldiğini belirtti. Ayrıca 2026 yılında yürütülen bilimsel projelerin toplam bütçesinin 63 milyon lirayi aştığı bilgisi paylaşıldı.

Üniversite-sanayi iş birliği ve çalışma alanları:

KMÜ'nün araştırma sonuçlarını sadece akademi içinde bırakmak istemediği, bilginin üretime; üretimin ise ekonomik ve toplumsal değere dönüşmesinin hedeflendiği kaydedildi. Üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirildiği, akademisyenlerin girişimcilik ekosisteminde daha aktif rol almaya teşvik edildiği vurgulandı. Enerji, tarım, yeni nesil güneş enerjisi teknolojileri ve savunma sanayii gibi farklı alanlarda yürütülen çalışmalara dikkat çekildi.

Protokol katılımı ve ilk ders:

Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, KMÜ'nün gelişen ve büyüyen bir üniversite olduğunu, kentteki kurumlarla yürütülen iş birliklerinin önemini vurguladı ve üniversitenin entelektüel kapasitesinden faydalanıldığını belirtti. Program kapsamında AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül 2026-2027 akademik yılının ilk dersini verdi. Törene AK Parti Karaman Milletvekilleri Selman Oğuzhan Eser ve Osman Sağlam, Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver ile il protokolü katıldı. Rektör Gavgalı, akademik ve idari personele teşekkür ederek KMÜ'nün dünya sıralamasında ilk bine girme hedefini yineledi ve yeni yıl için iyi dileklerde bulundu.

AÇILIŞ TÖRENİNE AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ ABDULHAMİT GÜL, KARAMAN VALİSİ HAYRETTİN ÇİÇEK, AK...

AÇILIŞ TÖRENİNE AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ ABDULHAMİT GÜL, KARAMAN VALİSİ HAYRETTİN ÇİÇEK, AK PARTİ KARAMAN MİLLETVEKİLLERİ SELMAN OĞUZHAN ESER VE OSMAN SAĞLAM, CUMHURİYET BAŞSAVCISI TUBA ERSÖZ ÜNVER İLE İL PROTOKOLÜ KATILDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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