Olayın gelişimi:

Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 16.00 sıralarında yaşanan olayda, Kocabaş Çayı'na balık tutmak için gittiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle 14 yaşındaki Abdul Vahid çaya düştü ve kayboldu.

ilk müdahale ve ekiplerin yönlendirilmesi:

Çevredekilerin yaptığı ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Görevliler olay yerine ulaşarak arama kurtarma çalışması başlattı.

arama çalışmasının seyri:

Ekipler Kocabaş Çayı'nda ve çevresinde su içi ve kıyı taraması yapıyor; arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yetkililer, bölgedeki çalışmalara ilişkin koordinasyonun sağlandığını bildirdi.

Kocabaş Çayı’na düşen 14 yaşındaki çocuk aranıyor