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Kocabaş konağı deprem sonrası özgün dokusuna kavuşuyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinde zarar gören tescilli Kocabaş Konağı'nı özgün mimari dokusuna uygun onarıp kente kazandırıyor.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 10:34

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kocabaş konağı deprem sonrası özgün dokusuna kavuşuyor

Kocabaş Konağı özgün dokusuna uygun şekilde restore ediliyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinde hasar gören tescilli Kocabaş Konağı'nı yeniden kentin kültürel mirasına kazandırmak üzere kapsamlı bir restorasyon çalışması yürütüyor. Yapı, Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde bulunuyor ve onarım süreci kent tarihinin korunmasına odaklanıyor.

restorasyonun kapsamı:

Çalışmalar, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu onaylı rölöve ve restorasyon projeleri doğrultusunda planlandı. Konağın 6 Şubat depremlerinde zarar gören taşıyıcı unsurları, duvar ve kemerleri tarihî dokuya uygun yöntemlerle güçlendiriliyor ve onarılıyor. Müdahalelerde binanın özgün formu ve malzeme kullanımı temel kriter olarak alınıyor.

koruma öncelikleri ve çevre düzenlemesi:

Konağın kimliğini yansıtan ahşap tavanlar, kapılar, pencereler ve merdivenler özel bir hassasiyetle korunuyor; özgün öğelerin mümkün olduğunca korunması ve gerektiğinde aynı tekniklerle yeniden üretilmesi hedefleniyor. Ayrıca bahçe ve çevre düzenlemesi ile yapının bütüncül bir görünüme kavuşturulması planlanıyor.

Restorasyon tamamlandığında, Kocabaş Konağı kentin geleneksel mimarisini yansıtan önemli bir tarihi eser olarak korunacak; aynı zamanda turizm potansiyeline katkı sağlayarak kentin tarihî belleğine yeniden kazandırılmış olacak.

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE HASAR GÖREN TESCİLLİ KOCABAŞ KONAĞI’NI...

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE HASAR GÖREN TESCİLLİ KOCABAŞ KONAĞI’NI ÖZGÜN MİMARİ DOKUSUNA UYGUN ŞEKİLDE RESTORE EDEREK YENİDEN KENTİN KÜLTÜREL MİRASINA KAZANDIRIYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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