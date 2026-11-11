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Kocaeli, cop31'de çevresel dönüşümünü ve sosyal projelerini dünyaya taşıdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, COP31'de İzmit Körfezi restorasyonu, sıfır atık ve 'Ben de Varım' projesi dahil çevresel ve sosyal çalışmaları tanıttı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 13:57

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EDİTÖR: Aslı Han

Kocaeli, cop31'de çevresel dönüşümünü ve sosyal projelerini dünyaya taşıdı

Kocaeli büyükşehir belediyesi cop31'de projelerini tanıttı

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'de, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin özel tasarımlı standı erken saatlerden itibaren yoğun ilgi gördü. Siyasetçiler, çevre aktivistleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sanatçılar ve sosyal medya dünyasının tanınmış isimleri standı ziyaret ederek Kocaeli'de yürütülen çalışmaları yakından inceledi.

Stand, ziyaretçilere Kocaeli'nin sanayi ve liman geçmişinden günümüz çevresel dönüşümüne uzanan hikâyesini görsel ve dijital içeriklerle aktarıyor. Katılımcılar, belediyenin atık yönetimi, yeşil lojistik ve karbon azaltımına yönelik uygulamalarına ilişkin bilgi alırken, örnek projeler üzerinden uygulama detaylarını görme fırsatı buldu.

öne çıkan çevre projeleri:

Standın merkezinde, özellikle İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizleme Projesi yer aldı. Bunun yanı sıra sıfır atık uygulamaları, geri dönüşüm altyapısı ve döngüsel ekonomi yaklaşımları sergilendi. Kocaeli'nin çevresel yatırımları, hazırlanan dijital deneyim alanında uluslararası katılımcılara interaktif anlatımlarla aktarıldı.

toplumsal sürdürülebilirlik ve işbirlikleri:

Kocaeli'nin COP31 katılımında yalnızca çevresel değil, sosyal belediyecilik uygulamaları da dikkat çekti. 'Ben de Varım' projesi kapsamında dezavantajlı bireylerin istihdamına ve sosyal hayata katılımına yönelik çalışmalara stand içindeki kafe hizmeti üzerinden örnek verildi. Bu yaklaşım Kocaeli'nin sürdürülebilirliği çevresel olduğu kadar toplumsal bir sorumluluk olarak gördüğünü vurguladı.

Stand, sanatçı Gamze Özçelik ile eşi Reshad Strik gibi isimlerin de ziyaret ettiği bir buluşma noktası oldu. Ziyaretçiler belediyenin uygulamalarını yerinde inceleme ve yetkililerden doğrudan bilgi alma olanağı buldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ayrıca COP31 programı kapsamında Blue Zone ve Green Zone alanlarında toplam dört panel düzenleyerek deneyimlerini uluslararası platformda paylaşacak. Panellerde İzmit Körfezi'nin ekolojik restorasyonundan döngüsel ekonomi uygulamalarına kadar geniş bir yelpaze ele alınacak.

Konferans süresince açık kalacak stand, Kocaeli'nin daha temiz, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir gelecek hedefini uluslararası kamuoyuyla buluşturmaya devam ediyor. Bu katılım, yerel uygulamaların küresel iklim gündemindeki yerini güçlendirirken iş birlikleri ve görünürlük alanlarını da genişletiyor.

SİYASETÇİLERDEN ÇEVRE AKTİVİSTLERİNE, SİVİL TOPLUM TEMSİLCİLERİNDEN SOSYAL MEDYA FENOMENLERİNE...

SİYASETÇİLERDEN ÇEVRE AKTİVİSTLERİNE, SİVİL TOPLUM TEMSİLCİLERİNDEN SOSYAL MEDYA FENOMENLERİNE KADAR PEK ÇOK İSİM, KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN COP31'DEKİ STANDINA YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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