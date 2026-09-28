Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi yeni akademik yılı yapay zekâ odaklı eğitimle açtı

Açılış töreni ve gündem

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, 2026-2027 akademik yılının açılış törenini Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; ardından tanıtım filmi izletildi. Törende konuşanlar arasında Prof. Dr. Bekir İnce (Rektör), Prof. Dr. Muzaffer Elmas (İcra Kurulu Başkanı), Dr. Talip Emiroğlu (Mütevelli Heyet Başkanı) ve TBMM İdare Amiri ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan yer aldı. Açılışta ayrıca Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burak Küntay "Değişen Dünyada Türkiye" başlıklı ilk dersi verdi.

Yapay zekâ destekli eğitim modeli:

Prof. Dr. Muzaffer Elmas, üniversitenin son bir buçuk yıldır geliştirdiği ve bahar döneminde uygulamaya koyduğu yapay zekâ destekli eğitim modelini detaylandırdı. Elmas, modelin ders planlarını sürekli güncelleme, öğrenciye ön bilgi sunma ve sınıf içi zamanın muhakeme çalışmasına ayrılmasını sağladığını belirtti. Modelin en belirgin uygulama örneği olarak, "3 saatlik bir derste hoca en fazla 25-30 dakika konu aktaracak; kalan kısmı bilgisayar, yine yapay zekâ destekli olarak muhakemeye ayıracak" satırını işaret etti ve sistemin bireysel öğrenmeyi dikkate alarak sürekli geri bildirim verdiğini vurguladı.

Elmas, yapay zekânın öğrenci muhakeme yeteneğini destekleyecek şekilde kullanıldığında derslerin salt bilgi aktarımından ziyade sorgulama, analiz ve problem çözme odaklı hale geleceğini, böylece akademik öğretimin niteliğinin artacağını ifade etti.

Geleceğin insan modeli ve üniversitenin rolü:

Rektör Prof. Dr. Bekir İnce konuşmasında dünyada ekonomik yapı, çalışma biçimleri ve mesleklerin hızla değiştiğine dikkat çekti. İnce, jeopolitik belirsizliklerin yeni iş birlikleri ve alanlar gerektirdiğini söyleyerek Köroğlu’nun dizelerini anımsattı: "Delikli demir icat oldu, mertlik bozuldu" ve ikinci dizeye katılmadığını belirterek akademik camianın bu yeni duruma adapte olması gerektiğini vurguladı. İnce, yapay zekâ ile bilginin üretim ve değerlendirme biçimlerinin değiştiğini, üniversitenin bu dönüşüme öncülük etmesi gerektiğini belirtti.

Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Talip Emiroğlu, geleceğin gençlerinde aranan özellikleri özetledi: "Etik sorumluluğu ve yurttaşlık bilinci olan gençler" yetiştirilmesi gerektiğini, teknolojiyi iyi kullanan ama doğruyu yanlışı ayırt edemeyen mezunlar vermenin eğitim amacına ulaşmamak olduğunu kaydetti. Emiroğlu, eğitim programlarının kişinin nasıl yetiştirilmek istendiği tarif edilerek oluşturulması gerektiğini; "2035’lerdeki Türkiye insanını tarif ederek müfredatımızı buna göre hazırlamalıyız" ve "2050’deki Türk gençlerini tarif ederek müfredatımızı bugünden oraya evirmeliyiz" ifadelerini kullandı. Emiroğlu, "2035 insan modeli uzak bir hayal değildir; bu, Türkiye’nin küresel ligde var olma ya da geride kalma sınırıdır" diyerek uzun vadeli insan profiline dayalı planlamanın önemine işaret etti.

Emiroğlu, üniversitenin sadece teoriyle sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek "Biz Kocaeli’de; sanayinin ve teknolojinin kalbinde bilimi üretime dönüştürürken çok kültürlü ve evrensel bir vizyon inşa ediyoruz" dedi ve üniversitelerin "gence kendi hayatını yönetmeyi öğreten, yapay zekâyı bir asistan gibi kullanıp kendi muhakemesini koruyan, başarısızlıktan yılmayan dayanıklı karakterler yetiştiren gelecek laboratuvarları" olması gerektiğini vurguladı.

Üniversitenin amacı ve toplumsal bakış:

Programda söz alan TBMM İdare Amiri ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Türkiye’deki yükseköğretim verilerini hatırlattı: "Bugün üniversite sayımız ülkemizde 208: 129 devlet üniversitemiz, 75 vakıf üniversitemiz ve 4 vakıf meslek yüksekokulumuzla birlikte 208 üniversitemizde 7,5 milyona yakın öğrencimiz eğitim görmektedir." Turan, eğitimin ailede başlayıp okulda devam eden ve yaşam boyu süren bir süreç olduğunu, üniversitenin ise öğrenciyi sadece meslek sahibi yapmakla kalmayıp mesleğini geliştirmesi ve ülkeye katkı sunması sürecini desteklemesi gerektiğini söyledi.

Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burak Küntay ise "Değişen Dünyada Türkiye" başlıklı dersinde üniversite eğitiminin yalnızca meslek edinme yeri olmadığını vurguladı. Küntay, örneklerle "Bugün bir inşaat mühendisinden çok ustabaşı daha çok para kazanıyor. Elektrik mühendisinden çok elektrik ustası daha çok para kazanıyor" diyerek mesleğin yanında vizyon, entelektüel birikim ve eleştirel düşüncenin önemine dikkat çekti. Küntay, net biçimde "Üniversite bir iş bulma yeri değildir" ifadesini kullandı ve üniversitenin öğrenciye dünyaya bakışını değiştirecek bir entelektüel seviyeyi kazandırma görevi olduğunun altını çizdi.

Törenin sonunda Prof. Dr. Bekir İnce tarafından Hasan Turan'a, Dr. Talip Emiroğlu tarafından da Prof. Dr. Burak Küntay'a plaket takdim edildi. Program toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ'NDE 2026-2027 AKADEMİK YILI AÇILIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TÖRENDE YAPAY ZEKÂNIN EĞİTİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ, DEĞİŞEN MESLEKLER, GELECEĞİN GENÇLERİNDEN BEKLENEN YETKİNLİKLER VE ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNİN AMACI ELE ALINDI. BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. BURAK KÜNTAY İSE "DEĞİŞEN DÜNYADA TÜRKİYE" BAŞLIKLI İLK DERSİ VERDİ.