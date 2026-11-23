Kocaeli'de 24-26 Kasım etkinlikleri:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında 24-26 Kasım tarihlerinde kent genelinde kapsamlı farkındalık programı düzenliyor. Program, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanarak hem bilgilendirme hem de doğrudan başvuru yönlendirmesi amaçlıyor.

Gün gün program ve etkinlik alanı:

Programın ana etkinlikleri, 25 Kasım Çarşamba günü saat 13.00’te başlayacak kortej yürüyüşüyle İzmit Cumhuriyet Bulvarı'nda düzenlenecek. Kortej, Merkez Bankası önünden hareket ederek Yapı Kredi Bankası etkinlik alanında sona erecek ve yürüyüşün ardından basın açıklaması yapılacak.

Etkinlik alanında katılımcılar için canlı çiçek, bez çanta boyama ve tespih atölyeleri kurulacak. Ayrıca Anne Şehir, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM), Kadın Destek Uygulaması (KADES), İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından açılacak stantlarda korunma yolları, başvuru süreçleri ve destek mekanizmaları hakkında bilgi verilecek. Cumhuriyet Bulvarı'ndaki atölye ve bilgilendirme çalışmaları 25 ve 26 Kasım tarihlerinde 13.00-16.00 saatleri arasında devam edecek.

Söyleşi, bisiklet turu ve Darıca gösterisi:

Program kapsamında 25 Kasım saat 15.00'te Gönül Bahçem Davet Evi'nde Dr. Serkan Karaismailoğlu'nun katılımıyla "İki Farklı Beyin, Tek Bir İnsanlık: Şiddete Karşı Ortak Akıl" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirilecek. Söyleşide şiddetle mücadelede toplumsal katılım ve ortak akılın önemi ele alınacak.

26 Kasım Perşembe günü ise farkındalık mesajı vermek amacıyla bisiklet turu düzenlenecek. Tur saat 12.30'da Kocaeli ŞÖNİM Müdürlüğü önünden başlayarak etkinlik alanına ulaşacak; turun ardından Cumhuriyet Bulvarı'ndaki atölye ve bilgilendirme faaliyetleri sürecek.

Programın başlangıcı olarak 24 Kasım Salı günü Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde de etkinlikler yapılacak. Gün, saat 12.00'de canlı çiçek, bez çanta boyama ve tespih atölyeleriyle başlayacak; aynı yerde saat 14.00'te "Sessiz Çığlık" adlı tiyatro gösterisi sahnelenecek.

Kent genelinde görünürlük ve başvuru bilgileri:

Büyükşehir Belediyesi, etkinliklerin ötesinde toplu ulaşım araçları ve kent genelindeki dijital ekranlarda da kadına yönelik şiddetle mücadele içerikli mesajlar yayımlıyor. Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle hazırlanarak kent içine giydirilen tramvay, kasım ayı boyunca hizmet verecek şekilde dolaşıma çıkacak.

Dijital ekranlarda yer alan çağrılar arasında "Kadına şiddete dur de", "Kadına şiddet insanlık suçudur" ve "Bu şehirde yol kesmek sadece kırmızı ışığın işi" ifadeleri bulunuyor. Tramvay üzerindeki yönlendirmelerde ise kadınların başvurabileceği destek hatları olarak KADES ve ALO 183 bilgilendirmelerine özel vurgu yapılıyor.

Belediye yetkilileri, etkinliklerin amaçlarından birinin sadece toplumsal farkındalığı artırmak değil, aynı zamanda şiddet mağdurlarının başvurabileceği kurum ve uygulamalara erişimini kolaylaştırmak olduğunu vurguluyor. Program, saha çalışmaları, bilgilendirme ve kültürel etkinlikleri bir araya getirerek kadına yönelik şiddetle mücadelede çok yönlü bir yaklaşım sunmayı hedefliyor.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ KAPSAMINDA 24-26 KASIM TARİHLERİNDE KENT GENELİNDE FARKINDALIK ETKİNLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRECEK.