Kocaeli'de araç dereye uçtu

Akşam saatlerinde Halıdere Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç dereye yuvarlanarak ters döndü. Olayda 4 kişi yaralandı.

Kurtarma çalışmaları:

Olay yerine kısa sürede sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları uzun uğraşlar sonunda çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma ve güvenlik:

Kaza sonrası ekipler çevrede güvenlik önlemleri aldı ve trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı. Polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemeye yönelik inceleme başlattı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KOCAELİ'NİN GÖLCÜK İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ ARAÇ DEREYE UÇTU. KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI.