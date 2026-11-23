Operasyonun detayları:

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde son bir hafta içinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar yürüttü. Yapılan operasyonlarda toplam 152 şüpheli yakalandı; bunların 120'si "uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma" suçundan, 32'si ise "uyuşturucu madde ticareti" suçundan işlem gördü.

Ele geçirilen maddeler ve malzemeler:

Aramalarda 691 gram sentetik kannabinoid, 507 gram metamfetamin, 236 gram esrar ve 95 gram muhtelif uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca 319 sentetik ecza, bir tabanca ve hassas terazi bulundu.

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 42 bin 545 TL'ye el konuldu. Ele geçirilen miktarlar ve malzemeler, operasyonun kapsamını ortaya koyuyor.

ELE GEÇİRİLENLER